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澳門滙業銀行擬港開分行 研重返穗設辦事處 再走出去

【明報專訊】澳門多年來力推產業多元化，現代金融業正是重要一環。當地市場更見證不少新銀行、租賃公司落戶。當地「本地薑」滙業銀行，在過去90年發展經歷不少風浪，該行主席區宗傑接受訪問時表示，經歷2005年「意外冬眠」後業務恢復之際，擬來港開分行展拳腳，甚至再北上廣州開代表辦事處，再走出去。

明報記者 陳偉燊

近年澳門金融市場靜靜起革命，不少新銀行到當地開業。向來主打中小企客戶的當地銀行滙業，於2005年一度捲入美國制裁事件，區宗傑形容該行因此經歷「意外冬眠」。不過，現時他們已逐步建立商業銀行、投資銀行、私人銀行、財富管理甚至家族辦公室生意。他的女兒兼滙業財經集團行政總裁區麗莊還表示：「在澳門沒有私人機構遇過15年虧損並應付過來，甚至重新出發。」滙業銀行經歷過風雨後，區宗傑指出：「要改變人家對澳門的印象，並非躺平。」他說，擬爭取重返闊別10多年後的廣州開設代表辦事處，並謂現時正值機會來臨。早於三四年前他已見當地富裕一族陸續獲瑞銀等大銀行吸納，其實中等的富有人家更有財富安排的需要，因此現時講求業界的專業能力去提供服務配合所需。區麗莊更補充，廣州辦事處擬向客戶提供資訊及貼身服務。

澳門貸款生意一半與港相關

此外，區宗傑還表示，現時他們在澳門的貸款生意，既有一半與香港市場相關，更擬爭取於明年在港開設分行，相信若香港客戶在滙業銀行有戶口，可更方便處理匯款，亦與他們的港股業務有協同效應，令生意一體化，更易吸引香港的客戶及存款。

在部署外闖同時，區麗莊指出，滙業銀行會繼續與澳門一同成長。她說：「中小企客戶已由早年存錢，到後期辦理信託、傳承、發展家族辦公室，並且可借助澳門新的信託法幫助，支持銀行客戶發展、為上市籌備，提供全方位配套。」她稱，有別於同業的客戶只能透過關係經理去辦事，並面對客戶經理常轉人，滙業為當地少數銀行可讓客戶直接和銀行高層接觸，她冀這更能貼近客戶需求。

稱銀行須助澳門中小企尋出路

不過談到培育澳門中小企成長時，區宗傑認為，應學習南韓、新加坡及台灣80年代着重培養中小企發展成為大企業之路。當中既要改變制度，亦要注意科技發展。銀行則要幫助澳門中小企尋出路，開闊視野，到大灣區甚至遠赴海外尋找藍海市場。