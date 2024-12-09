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袁國守：避「特朗普風險」 吼內需電商股

【明報專訊】外媒引述知情人士報道，中央經濟工作會議將於本周三（11日）開始舉行，雖然未必有具體刺激經濟措施公布，但有助市場掌握中國最新貨幣及財政政策方向，况且地方債是眾所周知的事實，此負面因素應已在大市反映得「七七八八」，港股走勢亦稍轉強，若「手痕」欲短炒，可向電商和消費股埋手，因可避開「特朗普風險」，並受惠國策。

據外媒報道，一年一度的閉門中央經濟工作會議，料本周三召開，為期兩天，儘管內地未必會公布開會時間，但會後可能對外透露會議內容。因此，市場仍然注視會議後的聲明，希望從中找出線索，了解中央對經濟的最新看法，以及捕捉來年刺激經濟措施的手影。

觀乎近日多家私銀及資產管理公司的看法，即將舉行的中央經濟工作會議，以及明年3月的人大會議，料有更多與消費及房地產相關的刺激措施出台，加上為免受外圍變數衝擊，電商和消費股會是較可取之選。

阿里80元水平有支持 可博彈

雖然外資普遍看淡內地電商股增長前景，但中國總理李強日前召開國務院常務會議，研究推動平台經濟健康發展有關工作，以擴內需、穩就業、惠民生，強調事關賦能實體經濟、發展新質生產力，且電商股近日已顯著調整，具值博空間。

板塊中，阿里巴巴（9988）今年8月稱已完成整改，昔日市場擔心的監管風險成過去，而股價過去1個月累跌11%，調整幅度明顯較同業深，於80元水位現支持，可一試博反彈。另一平台經濟股百度（9888）亦可一瞄，因具備AI及自動駕駛等概念，估值亦較同業呈折讓，預測市盈率不足11倍，作為增長股有點不合理。

至於消費板塊，由於內地春運將於下月中展開，故不妨搶先一步吼實受惠大量民眾出遊的餐飲、食品及飲料類股份，例如今年十一黃金周前，海底撈（6862）率先走高，春運和農曆新年前有機會照辦煮碗炒上，可趁近日整固小注買入。同時，內地民眾出門，無論在途中還是親朋家中，飲飲食食總少不了，相關個股可以一戰。雖然前設只是炒「時令」，但若有基本因素支持，有助提高勝算。

農夫山泉蒙牛料受惠需求漸復蘇

參考里昂的睇法，預計明年中國消費將持續改善，並建議投資者可關注具盈利轉勢潛力的公司，當中包括青啤（0168）、農夫山泉（9633）及蒙牛（2319）等，料受惠需求逐漸復蘇。此3隻飲料股，均獲里昂給予「跑贏大市」評級，目標價分別為57元、35元及20.1元；相比目標價，現水位潛在升幅最多為蒙牛，約有19%，且亦是大華繼顯近日推薦的17隻股票之一。大華繼顯預期，明年上半年市場波動加劇，因美國揚言提高關稅，故預計中國將續推出刺激增長支持政策，以抵消風險，該行明年上半年偏好內需導向及政策受惠股份。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]