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《幫你格價》：借稅貸宜留意現金回贈條款

【明報專訊】銀行宣傳稅貸時標榜的最低稅貸利率，往往是以數百萬元的最高借貸額計算，又或為特選客戶方可享有的優惠利率。鑑於個人財務狀况、貸款額及還款期等因素，均影響實際獲批的稅貸利率，選擇稅貸時宜貨比三家。

明報記者 劉敬華

若比較各銀行宣傳的最低實際年利率，是次比較的稅貸中，ZA Bank稅季貸款的實際年利率可低至1.3厘（見表1），惟此實際年利率是以貸款額100萬元，每月平息0.0584厘及還款期12個月計算。

又如大新交稅「快應錢」的實際年利率可低至1.38厘，此實際年利率以該行特惠客戶貸款199萬元，每月平息0.1115厘、還款期12個月及包括1.18萬元現金回贈計算，而同一借貸額及還款期下，不包括現金回贈的最低實際年利率則提升至2.49厘，而要獲得此現金回贈，除貸款額要達到指定金額外，更要符合其他條款，其中包括需於推廣期內持有或成功申請指定信用卡。

至於不同貸款額下的實際年利率，假設還款期均為12個月，若貸款額為20萬元，是次比較稅貸不包括現金回贈的實際年利率介乎1.88厘至10.53厘（見表2），惟要獲得上商「快稅錢」個人稅務貸款的1.88厘實際年利率，貸款額需為稅額一倍或以下及20萬元或以上；如貸款額提升至50萬元，不包括現金回贈的實際年利率介乎3.47厘至9.35厘，則以工銀亞洲個人稅務貸款的實際年利率最低；如貸款額達100萬元，不包括現金回贈的實際年利率則介乎1.3厘至7.95厘，以ZA Bank稅季貸款的實際年利率最為吸引。

還要留意的是，部分銀行會向不同級別的客戶提供不同的實際年利率，以借入50萬元分12個月還款為例，工銀亞洲個人稅務貸款會向該行的現有銀行客戶提供3.47厘實際年利率，而向一般客戶提供3.7厘實際年利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]