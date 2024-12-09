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袁國守：中經會料本周召開 港股年底前望見2萬

【明報專訊】港股回穩，恒指上周累升442點或2.28%，周五收報19,865點，升305點，日內曾高見19,934點，不少分析認為，與預期於本周三（11日）舉行的中央經濟工作會議有關，因市場憧憬將有經濟刺激措施出台。然而，這並非「寫包單」，短期內是否再有刺激措施出台仍是未知之數，幸恒指於10天線約19,500點有不俗承接，在「粉飾櫥窗」效應下，年底前有望重見2萬大關。

選股上，目前仍以強勢股如小米（1810）及攜程（9961）較可取。除此之外，「中特估」近日再度獲資金追捧，如中移動（0941）和中石油（0857）值得留意。

外圍方面，美股維持大漲小回破頂格局，雖然現水平的風險不容忽視，但升市莫估頂，若有貨在手不建議馬上減持，待特朗普明年1月20日重返白宮後再作部署也未遲。

展望下周，聯儲局將召開議息會議，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注12月會議減息0.25厘概率近90%。有地產代理認為，減息周期開始，但本港樓價仍未大幅反彈，加上特區政府有機會再推刺激樓市政策，故目前是準買家趁低入市的良機。可是，本港經濟未完全復蘇，置業與否還是老話：量力而為。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]