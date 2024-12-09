瑞銀亞洲：受惠旅遊政策 攜程牛61421

【明報專訊】攜程（9961）近期受惠內地旅遊政策，自11月8日對韓國單方面免簽政策實施以來，韓國遊客入境遊訂單按月增長約15%，按年增長超過1.5倍。此外，中央於12月1日起恢復深圳市戶籍居民到港「一簽多行」的個人遊簽注，並將「一簽多行」的個人遊簽注擴展至持有居住證的深圳市非戶籍居民；根據數據顯示，其後攜程平台上搜尋目的地為香港、澳門的熱度急增超過30%。攜程股價上周初走勢呈上升軌，直至上周四股價回吐3.3%後，上周五再度反彈近5.9%，收報542元，突破11月6日高位541元水平。如希望部署捕捉攜程股價走勢，看好可以留意攜程牛證（61421），收回價482元，行使價476元，2025年7月到期，有效槓桿約7.6倍。如看淡攜程股價走勢，可以留意攜程熊證（54436），收回價600元，行使價606元，2027年8月到期，有效槓桿約9.7倍。
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