陳永傑：細價樓今年跑出 成交升八成

中原地產數據顯示，在2018年至2022年期間，全港樓價300萬元以下的一、二手私人住宅買賣登記，每年不足2000宗，佔整體成交約3%。而今年細價樓則突圍，錄4040宗成交，較2023年全年2251宗升79%，升幅冠絕各類型物業，為8年新高，整體成交佔比亦升至9.4%，更創10年新高，可見在新房策下「樓仔」跑贏大市。

300萬元「樓仔」掀尋寶熱潮，今年成交主要集中深水埗（270宗）、元朗市中心（246宗）、屯門掃管笏（177宗）、旺角（168宗）及觀塘（167宗），主要屬舊區單幢式物業，並以開放式及一房為主；而年內推出的多個新盤更以入場費300萬元有找作招徠，如位於屯門掃管笏的黃金海灣第1期意嵐，已登記售出的404伙，就有146伙低於300萬元，是今年盛產最多「樓仔」的樓盤。

細價樓回報率高，加上政府今年2月全面「撤辣」，吸引投資者購入「樓仔」收租或短炒，圖刀仔鋸大樹。最近，有投資者今年8月以273萬元購入大圍金獅花園一伙兩房戶，11月以300萬元沽出，持貨3個月賺27萬元，這類「樓仔」短炒個案料陸續有來。

中原地產現有近4萬個網上二手放盤，約1218個屬叫價300萬元以下，可供市民尋寶。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]