布少明：金管局新安排締「雙贏」

筆者當然歡迎金管局是次推出的指引及特別安排，原因是此為有需要業主提供更靈活的上會方法，相信可幫助數以千計的樓花買家更易「上會」，避免撻訂個案增加。

根據美聯樓價指數顯示，樓價由2021年高位回落至今，已累跌約28%，令過去數年購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，於近期申請按揭貸款上會時面對估價低於成交價的情况，部分因資金不足、又未有額外首期的業主未能上會，被逼撻訂，所以今次金管局的措施對穩定樓市有正面作用，可說是「雙贏」方案。

不過，有市場人士認為，今次的安排可能讓買家和銀行承受更多風險，因假如其後樓價延續跌勢，這批「已上會」買家恐將損失更大，甚至會淪為負資產。筆者對此觀點不表認同，主要由於當下樓價已「觸底」並靜待反彈。其次，早前財爺公布，本財年政府財赤或達1000億元，主因之一是來自賣地情况欠佳，以及補地價收入減少，相信需要本港樓價及早止跌回穩，發展商賣新盤情况顯著改善並套現，屆時才有望在投地上變積極。

基於以上因素，再加上文首金管局「出招」，均反映明年初公布的財政預算案，大有機會繼續推出一些刺激樓市的政策，一方面政府可憑藉措施穩定樓價，盡快透過賣地「開源」以減少財赤。由此推測，港府於明年初財案再推出「救市」措施機會不低。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]