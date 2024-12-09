MPF可加入環球股票分散風險

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年11月份強積金成績表，「GUM強積金綜合指數」上升0.1%，報247.3點；「GUM強積金股票基金指數」下跌0.3%，報334.9點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升0.7%，報250點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.2%，報128.8點。回望剛過去的11月，MPF成員人均賺326元，年初至今合計賺23,742元。

單看股票基金表現，11月份整體回報下跌0.3%，但特朗普勝選後美股市場氣氛熾熱，「美國股票基金」和「環球股票基金」成為上月回報最佳的股票基金，分別上升6%和3.5%。至於今年11月份表現最差股票基金類別為「香港股票基金」、「香港股票基金（追蹤指數）」和「大中華股票基金」，分別下跌4.3%、4.3%和4.2%，拖累整體強積金股票基金表現。

美股基金首11月升25%

不過，2024年初至今計，大部分股票基金類別都有雙位數升幅，而「美國股票基金」成現時唯一累升逾兩成的股票基金，緊隨其後為「日本股票基金」及「環球股票基金」，分別漲18.2%及16.7%，而年內表現相對最差繼續是「歐洲股票基金 」，僅升1.3%（見表）。

GUM常務董事陳銳隆指出，美國總統選舉塵埃落定，候任美國總統特朗普的減企業稅和減少規管等政策方向皆有利企業發展，推動美股上揚，但也用關稅作為談判的工具，增加環球貿易障礙。

此外，他表示，人大會議提出6萬億元人民幣為地方政府化債，未如市場預期推出財政刺激方案，加上新一輪貿易戰的陰霾下，內地和香港股市反覆下跌，拖累整體強積金股票基金表現。陳銳隆還指出，年初至今MPF成員平均回報達9.7%，若12月份中央經濟工作會議有後續的財政刺激方案，今年強積金回報有望達雙位數升幅。

另外，資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝表示，特朗普本人及其提名的內閣人選均有極其鮮明的改革方向，MPF成員管理強積金時應仔細考量新一屆美國政府對自身投資組合的長遠影響，例如削減政府開支、調查醫藥及食品行業、對華鷹派、關稅談判等等；若無法判斷，較進取的成員可以考慮分散投資至「環球股票基金」或「預設投資策略-核心累積基金」，低風險投資者則可選擇分散於「強積金保守基金」或「環球債券基金」。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金11月份的表現直接受到美國總統選舉結果的影響，儘管美國股市上升，但對美國可能徵收關稅和其他懲罰性政策決定的擔憂，給其他市場蒙上了陰影，尤其是內地和香港股市。

MPF今年有望實現雙位數回報

叢川普又稱，強積金年初至今投資回報率約9.72%，今年還剩1個月，強積金有望在年底時實現自2020年以來的首次雙位數年度正回報，也是自強積金成立以來的第9個雙位數年度正回報。他指出，從歷史上看，12月是股市的好月份，自強積金推出以來，有三分之二的12月份強積金單月回報錄得正數，根據歷史紀錄，對強積金可能有利。

展望後市，叢川普表示，在特朗普掌舵的情况下，市場可能會像當選總統本人一樣不可預測，強積金成員必須明白，為退休儲蓄和投資是一個長遠旅程，因此需「堅持到底」，積金局推廣的預設投資策略（DIS）基金的穩定表現證明了這項策略的成功，低費用、多元化投資和DIS自動降低風險機制的結合確保成員專注於他們的投資目標。

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[袁國守 退休綢繆]