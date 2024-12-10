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中央撐經濟 恒指即彈逾500點 成交再突破2000億 夜期續炒上高水逾400點

標籤：經濟

【明報專訊】中共中央政治局會議十多年後重提貨幣政策「適度寬鬆」，市場憧憬減息降準陸逐有來，恒指尾市在大成交配合下飈升逾560點，強勢重上兩萬點大關；成交再突破2000億元，恒指與大市成交同見近1個月最高。北水尾市亦見大舉淨流入，全日吸資近128億元，主力掃追蹤恒指的盈富基金（2800）

明報記者

恒指昨低開133點後一直窄幅爭持，約3時20分過後，受中央政治局會議消息提振，恒指掉頭回升，最多升567點，高見20,433點，收市升548點，報20,414點，見近一個月新高。即月期指尾市升勢亦擴大，收市報20,650點，升717點；夜期續升190點，較現貨市場高水逾400點。

港股已連升兩日，共升853點。國指昨亦炒高逾3%；科指昨更急升4.3%，報4656點，兩日累升6.6%。大市成交急增近兩成七至2065億元。

北水淨流入128億 56億買盈富

北水全日淨流入增加1.56倍至近128億元。北水淨買入最多的是盈富基金，金額達56.3億元，盈富全日成交居首達203.7億元，收市升2.6%。阿里（9988）、恒生中國企業（2828）及美團（3690）亦分別錄淨買入10.9億元、7.8億元及4.2億元。

內需消費股做好 九毛九升14%

美團及阿里全日成交分別為97.4億元及76.3億元。大型科技股普遍走高，美團升逾半成，京東（9618）、阿里及小米（1810）升逾3%，騰訊（0700）升1.5%。

中央政治局要大力提振消費，內需消費股做好。九毛九（9922）飈升13.7%；呷哺呷哺（0520）升近9%；海底撈（6862）、安踏（2020）及李寧（2331）升逾半成。

中央政治局會議亦表明要穩住股市、樓市，中資券商股及內房炒上。招商證券（6099）升13.7%；中信証券（6030）、光大證券（6178）升近8%；中金（3908）升逾半成。大市成交超過兩千億元，港交所（0388）抽升5.8%、融創（1918）及世茂集團（0813）升13%至14%。

黃國英：升市後倘回調不意外

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，現時投資者普遍倉底不多，加上港股估值低，在中央政治局釋出積極信號下，市場自然會買貨，但關鍵是有關政策其實不算新事物，對市場沒有太大驚喜，要經濟好轉、民眾消費信心等回復並不容易，故他對股升上升完後又回調並不意外。

黃國英認為港股現時最大的問題之一，是市場對其長遠價值沒有完全把握 ，故對投資者來說，現時港股是頗難操作。