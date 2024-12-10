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渣打料明年港GDP增長放緩至2.2%

標籤：經濟

【明報專訊】渣打（2888）昨發布2025年宏觀經濟預測，渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，維持今年香港GDP增長預測為2.6%。由於美國加徵關稅將導致本港出口放緩，預期明年本港GDP增長將放緩至2.2%。

內地明年GDP或放緩至4.5%

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，內地今年經濟增長可達4.8%，明年可能會放緩至4.5%。現今市場對即將召開的中央經濟工作會議抱有較高期待，中央政府或將加大逆周期調節力度，意味將推出更多貨幣和財政支持政策，以穩定樓市及支持消費，緩解貿易戰的潛在影響。此外，丁續稱，內地不會採取人民幣大幅貶值方式以應對美國加徵關稅挑戰。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔預期，明年美元兌人民幣匯率將介乎7.3至7.35之間，有機會在明年中期觸及7.35水平。劉潔稱，明年內地利率下調步伐將會加快，預期明年上半年央行或會調低7天逆回購利率20點子，並降低存款準備金率50點子，以增加市場流動性、緩解通縮壓力。債息方面，她預計10年期國債收益率將持續下跌，至明年底將跌至1.8厘。

至於本港財赤，劉健恆指出，今年政府財赤或超千億元，高於市場預期，為「周期性因素」。政府收入短期而言不會有大幅上升，由於環球經濟影響，未來幾年政府財政或依然錄得赤字，冀政府通過「開源節流」過渡性改善財政狀况，並增加發債用途披露，提高信息透明度。