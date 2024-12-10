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騰訊南非大股東減持 持股降至23.99%

【明報專訊】騰訊（0700）南非大股東Naspers旗下投資旗艦Prosus最新披露，於上周五（6日）減持了騰訊47.4萬股，平均作價410.0358元，套現約1.94億元。這次減持後，Prosus持有騰訊的股份數量降至22.24億股，持股比例從24.01%下降至23.99%。

騰訊積極回購 推高大股東持股比例

值得注意的是，此次披露已是自2021年4月以來，第五次披露減持騰訊跨越整數百分點（見表），距上次2023年12月7日相隔約一年，相對過去數次每隔數月減持超過1個百分點持股的速度較慢。但細看期間減持股數大增，可知並非因大股東「惜售」，而是由於騰訊近年積極回購股份，間接推高大股東的持股比例，令須披露的時間間隔拉長。今年以來，騰訊回購金額已超過900億元，回購註銷後減少已發行股本，令南非大股東持股比例相對提高，以至需時更久才減持跨越1個百分點。

回溯歷史，從騰訊股權披露資料可見，Prosus於2020年6月持有騰訊29.61億股，持股比例達30.99%。不過，Naspers於2018年初定下3年禁售期屆滿後，便在2021年4月8日，以595元配售1.92億股，套現約1141.75億元，持股比例降至28.86%。當時Prosus曾表示至少未來三年不會再沽售股份。

然而，僅一年後Naspers於2022年6月底便宣布將通過「無上限」及有序出售旗下騰訊股份套現。