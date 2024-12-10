一品雞煲轉美上市 半年少賺七成 三度港申上市失敗 高位定價市值近10億

明報記者 邱潤青、江陵凱

根據公司呈報美國證交會的初步招股文件顯示，所發售的200萬股中，160萬股為新股，40萬股為創辦人羅兆明及朱德華旗下公司所出售舊股。成功上市後，兩位創辦人仍各持45.15%股權或930萬股。一品雞煲過去兩年四度派息，共計514.13萬美元，集團計劃上市前再派120萬美元股息，意味兩位創辦人將共獲得股息634.13萬美元（約4946萬港元）。

文件顯示，集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房、訓練中心、提升品牌知名度及一般營運等。截至今年6月底的上半年，集團盈利44.09萬美元，按年大跌73.87%；收入833.5萬美元，跌18.08%（見表）。根據官網信息，首間一品雞煲火鍋餐廳於2011年6月在荃灣眾安街開幕，目前在全港營運7間分店。

德勤：美上市經考量未來發展

一品集團曾於2019年及2020年三度在港申請上市，始終未成功。近年少有飲食集團成功在港交所掛牌，今年以來，本港飲食股普遍大跌，已上市餐飲集團業績普遍錄得倒退，多數集團歸咎於經濟不穩定影響消費情緒及港人外遊。獨立股評人郭思治表示，目前港股市場整體氣氛較疲弱，飲食公司或難找到合適保薦人，同時擔心上市後市場反應欠佳，因而只得選擇赴美上市。德勤中國資本市場服務部華南區（香港）上市業務主管合伙人呂志宏表示，港交所並非不歡迎餐飲股上市，相信一品雞煲尋求在美國上市是經過考量公司未來發展後的決定。

內地高端美妝集團毛戈平（1318）今掛牌，昨暗盤反響熱烈，收市於三大暗盤均升超過五成，其中以輝立暗盤表現最佳，最高見46.4元，較定價29.8元高55.7%，收報46元，大升54.36%，成交4.96億元；不計手續費，每手100股帳面賺1660元。富途暗盤收報44.9元，較定價高50.67%。