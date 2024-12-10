天瑞水泥獲准復牌 股價飈12倍

半日成交5.75億 換手率逾38%

天瑞水泥今年4月9日尾市15分鐘暴跌99%，震驚市場。公司控股股東兼非執董李留法、執董李鳳孌夫婦以逾200億元財富登上2024胡潤全球富豪榜，被稱為「河南水泥大王」。公司更被列為國家重點支援12家全國大型水泥企業之一。

當時對天瑞水泥暴跌有多個說法，包括市傳非大股東出事，而是有小股東遭斬倉。天瑞水泥在4月17日及22日披露，由於當日不尋常股價下跌，李氏夫婦旗下的煜闊孖展證券帳戶持有的1.43億股或相當於公司已發行股份總數約4.87%在公開市場遭強制出售，即李氏夫婦持股遭斬倉。當時煜闊指仍在釐清其持有最多達額外1000萬股股份的強制出售是否已妥為執行，其後在5月證實該1000萬股未遭斬倉。

其後公司一直停牌，10月25日公司公布上市委員會決定施加特定補救期，定在11月5日，若公司無法刊登2024年中期業績將被取消上市地位，公司表示會要求覆核除牌決定。公司延至11月29日刊登2024年中期業績。

刊發中期業績 純利跌81%

最終，聯交所指上市覆核委員會於12月6日舉行聆訊，覆核其在10月25日就天瑞水泥作出除牌決定。12月9日上市覆核委員會基於天瑞水泥已刊發中期業績及補救了導致當前股份停牌的事項，決定指令公司同日午市起復牌買賣。

至於天瑞水泥截至2024年6月底，中期純利按年跌81.2%至2829萬元（人民幣，下同），每股基本盈利0.01元；收益按年跌35.4%至25.84億元，毛利按年跌34.6%至6.15億元。