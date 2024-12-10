特朗普首表態不換鮑威爾 交易員料美聯儲本月續減息1/4厘

此外，中央政治局召開會議，承諾明年將實施更積極財政政策及適度寬鬆貨幣政策，刺激國際油價昨晚升逾1%。人民銀行披露，在暫停6個月後，於11月恢復增加黃金儲備，反映致力於資產儲備多元化。現貨金昨漲至每盎司2660美元。

養老基金等美元淨空倉位減半

特朗普接受NBC訪問時稱：「若我命令鮑威爾離任，他可能照辦。但若我只是要求他離職，他大概不會同意。」鮑威爾的美聯儲主席任期，要至2026年5月才完結。在特朗普勝選後不久，鮑威爾表明，準備捍衛美聯儲的獨立性，就算特朗普要求他辭職，他也不會答應，並強調總統沒有權力解僱他。不過特朗普早前曾表示，認為自己對貨幣政策應有話語權。

對於分析指加徵關稅恐推高通脹，特朗普向NBC稱，不相信經濟學家的看法，但「我無法保證任何事」。不過他繼續捍衛關稅政策，指在上一任期，新冠疫情爆發前，他曾對許多不同國家開徵大量關稅，以對中國尤甚，卻未引發通脹。他強調在其卸任後整整一年半，通脹未加劇。

兩儲行行長稱不逼切減息

隨着地緣政治緊張局勢持續，觸發避險需求，資產經理重新評估美元走勢。彭博社綜合美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至12月3日當周，養老基金、保險公司及共同基金等美元淨空倉倉位，較一周前減少一半至20.5億美元，是2017年4月以來最低水平。數據亦顯示，自10月以來，對冲基金美元長倉增加9.3%。美匯指數昨晚維持106水平。

美國11月非農數據，反映就業市場「不太熱，也不太冷」，讓美聯儲本月可繼續減息。不過明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）表示，本月暫停減息可能是適當的。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，沒有逼切性進一步減息。這意味本周三公布的美國11月消費者物價指數（CPI）將會是決定貨幣政策的關鍵，任何物價壓力加劇的迹象，都將影響12月的減息前景。

韓股逾1年低 韓圜兩年低位徘徊

韓國政局未明之際，股匯下挫。韓國綜合股價指數周一挫近2.8%。自韓國總統尹錫悅於12月3日宣布戒嚴以來，韓國綜合股價指數跌5.6%，見逾1年低位；韓圜兌每美元昨跌穿1430，在兩年低位徘徊。

（綜合報道）

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