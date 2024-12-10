Nvidia涉違反壟斷法 市監總局立案調查

【明報專訊】央視新聞報道，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）因涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，以及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達收購邁絡思股權案反壟斷審查決定的公告》（市場監管總局公告〔2020〕第16號），市場監管總局依法對Nvidia立案調查。路透社形容，此舉被廣泛視為中方對美方向中國企業收緊限制措施的報復。Nvidia昨早段股價跌逾2%，以科技股為主的納指，早段刷新高位後微跌。
市場監管總局的公告提及的邁絡思（Mellanox）原是以色列企業，主要從事網絡互聯產品的研發、生產和銷售。2020年4月，Nvidia完成收購邁絡思，交易金額約69億美元，使其成為Nvidia全資子公司，並將邁絡思的技術整合到自家產品線。Nvidia行政總裁黃仁勳今年初曾表示：「邁絡思將整個數據中心打造成巨大的超級晶片，可實現最新的AI超級電腦。」
中國當局當初「有條件」批准這宗收購，但要求兩家公司保持獨立性，不得將旗下產品互相捆綁，並須繼續以公平條款供貨，以確保中國製造商的晶片適用於相關技術。
在截至1月底財年，中國市場約佔Nvidia總收入17%，較兩年前的26%下滑。美國政府一直限制Nvidia向中國提供先進AI晶片，上周更宣布對中國半導體行業頒布3年來第三波制裁，將140家中國企業列入出口管制實體清單，中國的半導體生產設備供應商成為主要制裁目標。
美方另將20多款晶片製造設備，以及多款用於晶片開發的軟件限制對華出口。用於AI數據處理的高頻寬記憶體晶片（HBM），也將納入對華出口管制。中國政府隨即採取反制，禁止部分半導體關鍵原料金屬對美出口。
中國對上一次向主要外國科技企業發起反壟斷調查已是2013年，當時調查高通（美：QCOM）在華子公司濫用市場地位過度收費。高通後來同意支付9.75億美元罰款。