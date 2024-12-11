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大行紛預期 明年初更多刺激措施出台

【明報專訊】中共中央政治局會議最新公布，預告明年實施更多超常規逆周期措施，大行紛紛預期，當局會自明年初有更多重大刺激經濟措施出台。當中摩根士丹利及高盛均預期，內地會增加財政赤字預算。同時摩根士丹利估計，當局擬降低政策利率，料降幅最少40個點子（1厘等於100點子）。中信里昂更認為早至本月開始降準0.5個百分點，到明年首季再進一步減息。

雖然今次政治局會議發放刺激經濟的信號更強烈，並一度刺激內地及本港股市向好，但大摩明言，未有足夠證據支持內地牛市的可持續性，因此還需注意未來更多政策轉變再定後向。就算MSCI中國指數可由現有9.8倍的市盈率進一步推高至11倍，但在具體政策未明，加上美國新政府將於明年1月宣誓就任上台，未知屆時會否採取力度更大的加徵關稅措施，這些因素均影響市况及走勢。至於中信里昂則稱，在經過一輪刺激過後，市場在等待更具體措施出籠之前，料與內地A股相關的中資證券行及金融科技股，會最為受惠。

中信里昂：最快本月降準0.5百分點

在估計今次政治局會議後的政策取向方面，大行多預期內地着手擴大赤字預算及減息。當中中信里昂直言，當局是自2010年以來首次再用貨幣政策「適度寬鬆」的字眼。該行甚至預料在此情况下，內地將可以早自12月份起降低存款準備金率0.5個百分點，到明年首季還會再降息，減幅或超過20點子，這更是市場共識。高盛則預期，當局會削減政策利率40點子，但是未有就減息何時開始，作出預測。

至於擴大財赤預算方面，高盛估計，在預期當局於明年初有更多刺激經濟措施出台下，預料官方財政赤字會比2024年更高，擴大幅度相當於GDP（本地生產總值）的1.8個百分點。摩根士丹利亦直言，當局擴大內需提升至2025年首要任務，料預算赤字或升至4%。