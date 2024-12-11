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摩通予MSCI中國指數「中性」評級

標籤：經濟

【明報專訊】市場憧憬中央加碼刺激經濟推動股市之際，摩根大通卻對明年中資股前景保持謹慎，給予MSCI中國指數「中性」評級，明年基本情景的目標為67點，與現價差距不大。

中資股明年存下行可能性

摩根大通首席中國股票策略師劉鳴鏑表示，中央政治局會議聲明提及的刺激措施是好事，惟市場仍需要看到實質數據改善才會信服。他指中資股明年存在下行的可能性，因為美國可能對中國增加關稅，屆時會促成美元強勢，意味美股吸引力會相對高於其他股市。她預期中資股在美國候任總統特朗普明年初就職時將較顯著受壓，因環球投資者屆時會聚焦美國對華政策。

她又稱，中資股今年曾有數次不俗的交易機會，但外資對中國股市的普遍看法是波動大，需要選擇時機入市，惟一些機構投資者所管理的長倉基金本身設有一定交投限制，對這類投資者而言，參與中國股市存在挑戰性，影響入市意欲。

該行對明年MSCI中國指數基本情景的目標價為67點，相當於10.3倍市盈率；最牛情境的目標價為76點，相當於市盈率11.7倍；最熊情境的目標價為58，相當於市盈率9倍。

摩通又稱，明年偏好中資股的本土市場行業龍頭，當中尤其看好資訊科技股，因在美國對華高科技限制之下，中國將提供政策以支持行業本土自主研發，而且內地科技行業的庫存及收入周期在今年上半年已見底。