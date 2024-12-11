內地11月出口升6.7%遜預期 進口跌3.9% 連續兩月倒退

從地區來看，輸往美國和東盟的出口增速相對穩定，分別增長8%和14.9%（見表），較前月的8.1%和15.8%略為放緩。但輸往歐盟的出口增幅由前月的12.7%放緩至7.2%；輸往巴西的增幅更從24.5%降至10.1%。進口方面，從美國進口按年下滑11.2%，而前月為增長6.6%。從韓國和台灣進口的升幅分別放緩至7.1%和4.5%。

汽車出口金額由升轉跌7.7%

按商品類別，鋼鐵出口增速顯著放緩，數量和金額分別增長15.9%和2.6%；汽車出口數量繼續放慢，按年升4.8%，金額更由升轉跌7.7%。至於進口商品，農產品的進口值降幅較大，而集成電路進口數量和金額分別增長12.6%和3.7%，均低於上月的14.4%和10.3%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，出口增幅放緩的部分原因是去年基數偏低的利好因素有所消退。同時，企業急於趕在新關稅措施實施前向美國等地出口商品，或協助出口保持增長。然而，進口進一步下滑則可能反映內需疲弱，也可能與關稅前追趕交付的活動接近尾聲有關。

他續稱，不少成熟經濟體的製造業持續有下行壓力，加上新當選美國總統特朗普可能會提高對華關稅，或為內地出口表現增添更多不明朗因素。該行預期，明年出口增長可能維持低個位數。

浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才表示，中美關係變化促使中國分散農食品進口來源至阿根廷和巴西等地，同時中國過去多從外地進口晶片，但目前已逐步自研晶片，尤其是低端晶片，減少了依賴進口，相信這情况將對中國進口走勢構成影響。