中小企營商氣氛減弱 11月動向指數跌至41.9

飲食零售業指數跌至34.9及37.7

以行業分類看，商用服務業、飲食業及零售業收益現時動向指數按月均下跌，分別由從50.0下跌至45.9、從37.4下跌至34.9及從39.8下跌至37.7。業務收益的動向指數按年錄得上升的行業包括批發業、進出口貿易業、物流業及地產業，其中批發業由37.0升至41.1、物流業亦由37.5升至40.9。除了批發業及商用服務業，統計調查涵蓋的其他行業未來一個月（即12月）的業務收益展望動向指數較上月有所下跌。

此外，進出口貿易業新訂單的現時動向指數由10月的44.7上升至11月的45.1；未來一個月（即12月）的新訂單展望動向指數為47.4。

政府：整體就業情况維持平穩

政府發言人表示，11月中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情况的整體預期略為減弱，但個別行業的情况有所不同，整體就業情况維持大致平穩。發言人又表示，全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫會為業務前景帶來壓力，不過內地政府最近推出多項提振內地經濟的措施，以及各項惠港措施，應會有利營商氣氛。