moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

政府：不遲於2028年全面採ISSB準則

【明報專訊】政府昨日推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）的方針，並就不遲於2028年大型公眾責任實體全面採用ISSB準則，提供清晰的路徑。所有主板公司自明年1月1日起，便須以「不遵守就解釋」為基礎，啟動並使用ISSB作相關信息披露，到2028年全面在上市公司及具重要影響力的金融機構層面去實施。

主板公司明年起按「不遵守就解釋」披露

財經事務及庫務局長許正宇表示，全面採用ISSB準則，清晰彰顯他們的決心，為實現全球綠色轉型，繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色。財庫局將聯同金融監管機構及持份者，繼續透過加強技能培訓及推動科技方案的應用，支持香港可持續披露準則（香港準則）的實施。

大型股指數公司後年起必須披露

根據路線圖，會計師公會將於明年8月1日起落實將香港準則生效。在此之前，但凡是主板公司，自明年起便先要使用ISSB準則去披露與氣候相關信息，如果未能遵守便須給予解釋，到2026年恒生綜合大型股指數成分股的公司將須按新氣候規定作強制披露。港交所更會於2027年就強制上市公司按香港可持續披露準則去披露方面，就諮詢後匯報，並料翌年1月1日起上市公司按香港準則去披露。同一套準則，亦會於2028年同年套用到非上市而具有重要影響力的金融機構。