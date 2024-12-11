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李嘉誠周凱旋等成亞洲慈善英雄

【明報專訊】《福布斯》噚日公布18屆亞洲慈善英雄榜（Asia's Heroes of Philanthropy list），共15人上榜，當然唔少得香港首富兼長和系創辦人李嘉誠，連佢「紅顏知己」、維港投資創辦人周凱旋亦名列榜上，其餘仲有港人熟悉嘅小米（1810）董事長雷軍。

根據榜單描述，「慈善英雄」誠哥過去一年一直持續醫療相關捐助，8月份李嘉誠基金會向本港兩間醫學院捐贈兩部突破性醫療儀器「超聲波組織碎化系統（Histotripsy system）」，又承諾捐款600萬元購買儀器，並資助20名肝癌患者免費接受治療及支持醫生和放射治療師到美國受訓。另外，李嘉誠基金會捐出1100萬英鎊（約1400萬美元）支持劍橋大學早期癌症研究所大樓重建，擴充實驗室、增加研究能力、吸引世界級科學家和醫生加入。2月向美國史丹福大學捐贈1500萬美元培育企業家等。自李嘉誠基金會1980年創立以來，至今捐出逾300億元，大部分用於教育及醫療保健。

在今年政府表明唔代繳DSE考試費後，周凱旋基金會向逾1.8萬多名女學生發放3300元，以支付2025年應考費用，涉逾6000萬元。而且基金會在2月向新加坡最大公共醫療機構SingHealth捐贈74.4萬美元，為經濟困難嘅女性提供先進癌症治療補貼。

其他上榜包括小米董事長雷軍，他向武漢大學捐贈13億元人民幣；UNIQLO母企迅銷（6288）創辦人兼董事長柳井正，向加州大學洛杉磯分校嘅日本人文學科研究，提供3100萬美元資助。

financepage@mingpao.com

[小琴密語]