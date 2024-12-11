楊智佳：政策光環難再拉升 港股中線只宜候低吸

除了跌市成交比升市多之外，翻開恒指的小時圖觀察，亦能發現周一恒指大升548點當日，608點升幅是於內地A股收市的下午3時後、即港股交易最後1小時內急升完成。換言之，連同周二開市，大約一個多小時完成了約1400點升幅，然後周二開市幾乎整個交易日、超過5小時向下派發逾700點。

投資者藉消息高位出貨 非收集股份

即使恒指兩日合共上升446點，大概可以理解為，跌市派貨的成交比升市買入為多，下跌派發的時間亦遠比升市買入的時間為長，投資者主要利用消息於高位出貨，行為上並不是在收集股份。

於今年9月，港股大型反彈浪期間，升市途中的9月25日亦曾經出現由頭沽到尾的長陰燭跌市；然而，下個交易日的9月26日，隨即高開大陽燭火速破頂。與今次不同的是，9月24日大升（成交2424億元）、9月25日急回（2548億元）的兩日成交相若，而9月24日之前，已累積大約6個交易日的升勢，好友買夠貨兼有一定盈利在手，形勢明顯比本周利好。所以，預期昨日港股急回過後，即使不一定快速打回原形、回撤至恒指升勢起步點的19,800點，後市仍是走反覆格局多於直線上升。

另一值得留意的是，今年10月至今，恒指第三度升抵21,000點後出現大陰燭回吐（見圖），反映投資者較願意於21,000點水平減持港股，大概是以目前形勢，投資者認為恒指21,000點屬略為過高，於是每當指數升至該水平便出現沽壓，即使政治局會議的積極刺激信息，亦未足以改變投資者對港股的觀感。除非市場出現更大的利好變化，否則恒指短期內不容易再度突破21,000點，畢竟政治局會議帶來的政策憧憬及興奮，似乎已經冷卻過來；而部分好友投資者高追了，消耗了購買力，未有盈利在手之下，再入市亦會變得更手緊。

根據《明報》港股數據庫資料，昨日上升股份比例為24.65%，下跌比例為75.07%；股價上升逾3%的股份佔8.05%，股價下跌逾3%的股份佔21.89%。陽燭比例僅8.68%，陰燭比例達91.04%，沽壓屬一面倒。

內房股升勢打回原形 反映市場仍審慎

若細心翻閱《明報》港股數據庫的各個行業，便會發現內房及物管下跌3.7%，為所有行業之中最多。內房股當中，可以看見主要股份中國海外（0688）、華潤置地（1109）、龍湖集團（0960）、融創中國（1918），周二股價回撤的力度均比恒指為大。由於內地房地產行業不景，是近年拖累內地經濟放緩的主因。政治局會議後，內房股升勢打回原形，反映投資者對於會議的刺激信息仍保持相當審慎的態度，認為內地房地產的格局難有改變。政策光環不足以再拉高港股，中線仍是只宜候低吸、不宜高追的格局。

[楊智佳 數據尋寶]