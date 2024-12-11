moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

楊智佳：政策光環難再拉升 港股中線只宜候低吸

【明報專訊】中共中央政治局會議為明年經濟工作定調，釋出更積極的寬鬆政策信號，為恒指兩日最多帶來1374點升幅。不過，昨日恒指高開656點後，於即市沒有明顯反彈之下，持續下滑，收市倒跌102點，收報20,311點，跌市主板成交2475億元，相比周一大升市的成交2065億元還要多。

除了跌市成交比升市多之外，翻開恒指的小時圖觀察，亦能發現周一恒指大升548點當日，608點升幅是於內地A股收市的下午3時後、即港股交易最後1小時內急升完成。換言之，連同周二開市，大約一個多小時完成了約1400點升幅，然後周二開市幾乎整個交易日、超過5小時向下派發逾700點。

投資者藉消息高位出貨 非收集股份

即使恒指兩日合共上升446點，大概可以理解為，跌市派貨的成交比升市買入為多，下跌派發的時間亦遠比升市買入的時間為長，投資者主要利用消息於高位出貨，行為上並不是在收集股份。

於今年9月，港股大型反彈浪期間，升市途中的9月25日亦曾經出現由頭沽到尾的長陰燭跌市；然而，下個交易日的9月26日，隨即高開大陽燭火速破頂。與今次不同的是，9月24日大升（成交2424億元）、9月25日急回（2548億元）的兩日成交相若，而9月24日之前，已累積大約6個交易日的升勢，好友買夠貨兼有一定盈利在手，形勢明顯比本周利好。所以，預期昨日港股急回過後，即使不一定快速打回原形、回撤至恒指升勢起步點的19,800點，後市仍是走反覆格局多於直線上升。

另一值得留意的是，今年10月至今，恒指第三度升抵21,000點後出現大陰燭回吐（見圖），反映投資者較願意於21,000點水平減持港股，大概是以目前形勢，投資者認為恒指21,000點屬略為過高，於是每當指數升至該水平便出現沽壓，即使政治局會議的積極刺激信息，亦未足以改變投資者對港股的觀感。除非市場出現更大的利好變化，否則恒指短期內不容易再度突破21,000點，畢竟政治局會議帶來的政策憧憬及興奮，似乎已經冷卻過來；而部分好友投資者高追了，消耗了購買力，未有盈利在手之下，再入市亦會變得更手緊。

根據《明報》港股數據庫資料，昨日上升股份比例為24.65%，下跌比例為75.07%；股價上升逾3%的股份佔8.05%，股價下跌逾3%的股份佔21.89%。陽燭比例僅8.68%，陰燭比例達91.04%，沽壓屬一面倒。

內房股升勢打回原形 反映市場仍審慎

若細心翻閱《明報》港股數據庫的各個行業，便會發現內房及物管下跌3.7%，為所有行業之中最多。內房股當中，可以看見主要股份中國海外（0688）、華潤置地（1109）、龍湖集團（0960）、融創中國（1918），周二股價回撤的力度均比恒指為大。由於內地房地產行業不景，是近年拖累內地經濟放緩的主因。政治局會議後，內房股升勢打回原形，反映投資者對於會議的刺激信息仍保持相當審慎的態度，認為內地房地產的格局難有改變。政策光環不足以再拉高港股，中線仍是只宜候低吸、不宜高追的格局。

[楊智佳 數據尋寶]