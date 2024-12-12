moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

商湯速騰聚創配售集資近31億

標籤：經濟

【明報專訊】港股近期反彈，恒生科技指數由上月底低位曾累積反彈逾15%，最少兩隻科技股趁機配售新股，集資合共近31億元。

商湯（0020）周三公布，配售最多18.65億股，相當於擴大後B股股本5.1%，每股1.5元，較周二收市價折讓約6.3%，集資淨額約27.87億元，主要用於支持核心業務，例如生成式人工智能（AI）、AI雲端等。據報今次配股獲國際知名基金、長線基金和現有股東參與。該股周三早段曾跌逾3%至1.54元，但沒有失守配股價，其後跌幅收窄，收市跌1.25%，報1.58元。公布配股前一天，股價就急挫13%。

商湯6月才配股集20億

商湯今年6月才配股集資約20億元，當時配股價1.2元，但由於已用完有關款項，所以需要進一步集資支持業務增長。該公司上半年虧損逾24億元人民幣。早前完成「1＋X」架構重組，聚焦生成式AI，再應用於各種場景。中資券商海通、招銀國際認為，其目標價可達2元或以上。

上市未足一年的無人駕駛激光雷達供應商速騰聚創（2498）周三亦公布，配售1000萬股，相當於擴大後股本約2.22%，每股27.75元，較周二收市價折讓約7.96%，集資淨額約2.71億元，用於AI算法及晶片組硬件研發、完善產品線、探索潛在戰略伙伴關係等。

速騰聚創股價周三早段做好，曾升逾5%，但午後明顯回吐，收市跌近2%報29.55元，仍在配股價以上。該公司今年初才上市，集資逾9.5億元，連同這次配股，合共集資逾12億元。今年首9個月，速騰聚創虧損3.51億元（人民幣，下同），較去年同期11.35億元有所收窄。收入11.35億元，按年升91.5%。截至9月底，現金及等價物逾23億元。