金發局倡本港內地碳市場互聯互通

港碳交易首選地潛力未完全開發

報告稱，在全球尋求可持續發展解決方案的過程中，碳市場扮演了關鍵角色，提供減少溫室氣體排放和促進更可持續未來的有效機制，當局對香港就推動碳市場發展方面取得的進展感到鼓舞，同時認為香港成為碳交易首選之地的潛力仍尚未完全開發。金發局主席李律仁認為，香港有潛力透過支持內地日益增長的碳市場國際化，成為區域領先的碳交易中心。此舉符合國家建成有效、有活力且具國際影響力的碳市場的策略。

金發局行政總監區景麟相信，香港可成為跨境交易樞紐，加強內地碳市場與國際市場連結。該局作出五大建議，包括刺激碳信用的市場需求 ；建立「碳市通」，促進跨境碳交易；成立由非政府組織營運的碳登記系統，提高碳信用的國際認可度和管治力度；提供有關碳信用的法律確定性以吸引碳需求；發展一個充滿活力的碳市場生態系統，涵蓋強大的碳相關專業服務，並配備先進技術支持碳交易。

另報告指出，全球自願性碳市場規模（不包括內地）預計將從目前的7.23億美元，增長至2030年的100億至400億美元。同時，內地擁有世界上最大的強制性碳市場，預計其自願性碳市場到2030年將增長至100億美元，有望成為全球最大的自願碳市場。