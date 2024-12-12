moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

金發局倡本港內地碳市場互聯互通

標籤：經濟

【明報專訊】香港金融發展局（金發局）發表題為《內地碳市場國際化：香港作為國際金融中心的角色》的研究報告，認為香港成為碳交易首選之地的潛力尚未完全開發，並提出多項建議，當中包括建立類似股票及債券互聯互通的「碳市通」，促進跨境碳交易。

港碳交易首選地潛力未完全開發

報告稱，在全球尋求可持續發展解決方案的過程中，碳市場扮演了關鍵角色，提供減少溫室氣體排放和促進更可持續未來的有效機制，當局對香港就推動碳市場發展方面取得的進展感到鼓舞，同時認為香港成為碳交易首選之地的潛力仍尚未完全開發。金發局主席李律仁認為，香港有潛力透過支持內地日益增長的碳市場國際化，成為區域領先的碳交易中心。此舉符合國家建成有效、有活力且具國際影響力的碳市場的策略。

金發局行政總監區景麟相信，香港可成為跨境交易樞紐，加強內地碳市場與國際市場連結。該局作出五大建議，包括刺激碳信用的市場需求 ；建立「碳市通」，促進跨境碳交易；成立由非政府組織營運的碳登記系統，提高碳信用的國際認可度和管治力度；提供有關碳信用的法律確定性以吸引碳需求；發展一個充滿活力的碳市場生態系統，涵蓋強大的碳相關專業服務，並配備先進技術支持碳交易。

另報告指出，全球自願性碳市場規模（不包括內地）預計將從目前的7.23億美元，增長至2030年的100億至400億美元。同時，內地擁有世界上最大的強制性碳市場，預計其自願性碳市場到2030年將增長至100億美元，有望成為全球最大的自願碳市場。