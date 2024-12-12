畢馬威料港明年集資額1200億 逾百中東企業符來港上市門檻

明報記者 邱潤青

畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合伙人朱雅儀稱，截至今年12月8日，印度作為迅速崛起的新興市場，IPO集資額及上市宗數領先全球；美洲區IPO集資金額按年上升五成至330億美元，宗數亦按年上升近35%至199宗。亞太區全年IPO共499宗，募資400億美元，按年分別大減35.36%及47.37%，主要受A股市場不景氣拖累，而港股IPO卻逆勢上揚。劉大昌表示，今年全年香港共錄得63宗新股上市，集資額達829億元，按年上升78%（見圖）。

料港今年IPO居全球第4

劉大昌指出，今年上半年，受高息環境及環球經濟增長放緩影響，本港IPO市場氣氛審慎。下半年市况由數宗大型新股上市帶動而顯著回暖，錄得33宗上市項目，集資695億元，佔全年集資總額八成以上，當中4宗更名列過去3年的十大上市項目。

在今年全球前五大IPO 中，美的（0300）以集資額357億元位列第二名（見表）。劉預計，明年或將有80宗新股上市，集資額介乎1000億至1200億元，平均每宗IPO集資15億元，仍有機會位列全球IPO市場前5名。

劉大昌預計，明年本港IPO市場將持續改善。劉表示，中證監現時支持內地行業龍頭企業來港上市，約八成申請可在半年內完成境外上市備案通知書審批流程。此外，由於目前已有更多中東證券交易所獲納入認可證券交易所列表，預計明年將吸引個別中東企業來港第二上市。朱雅儀分析，潛在來港IPO的中東企業料以發展成熟且規模較大的金融及能源企業為主，涉約100多家公司。

A股明年IPO料保持平穩

今年A股市場共錄得125宗上市項目，按年大減約六成；集資額更較去年大幅縮減約七成，至1191億元人民幣。劉大昌稱，目前內地旨在改善整體資本市場，因此A股明年的IPO活動預計將保持平穩。為接觸更多國際投資者，尋求上市的中國企業或將轉向香港。