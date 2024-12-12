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草姬首日招股超購逾790倍

標籤：新股

【明報專訊】臨近年底新股市場轉旺，由藝人郭晉安、其胞姊郭致因等創辦的本地保健品商草姬集團（2593）招股，首天已超額認購700多倍，集資最多1.4億元。內地批准茶飲店古茗來港上市，或成為第三隻茶飲股。

一手入場費3353元

草姬集團周三（11日）起至下周一（16日）招股，計劃發行3333.4萬股，10%香港公開發售，招股價介乎3.75元至4.15元，每手800股，一手入場費3353.5元。集資所得逾73%用於營銷推廣和擴大銷售網絡等，預計下周四（19日）主板掛牌，農銀國際為獨家保薦人。

該公司大股東是主席兼行政總裁郭致因，連同營運總監李日勝，兩人在上市後合共持股75%，郭晉安是非執行董事。今次招股引入3名基礎投資者，包括潤淼資產管理董事盧志威及兩名供應商，即廣東省科學院轄下Vital Message和袁子豪為基礎投資者，合共認購2800萬元股份。華盛証券統計各券商孖展，估計草姬公開發售部分，首天已獲超額認購逾790倍。

草姬今年上半年溢利748.3萬元，按年跌59.1%，主要受上市開支影響。若扣除此因素，經調整純利1733.8萬元，按年微跌5.2%，與資產折舊有關。期內收益近1.18億元，按年跌3.2%。

內地准古茗來港上市

另繼奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）之後，香港可能迎來第三隻內地茶飲股。中國證監會周一（9日）批准古茗控股境外上市備案，計劃在香港發行最多4.41億股。如果一年內仍未完成上市，就要更新備案資料才能繼續推進。業內估計若公司通過港交所上市聆訊，未來數月就能招股和掛牌。古茗是內地第二大現製茶飲店品牌，今年初曾向港交所遞交上市文件，同期還有蜜雪冰城、滬上阿姨兩間連鎖茶飲品牌提交上市申請，但3家公司的申請全部在今年中陸續失效。已上市的兩隻茶飲股表現亦不佳，奈雪的茶股價累積跌逾90%，茶百道4月掛牌首天股價「潛水」近27%。

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