市監總局據報促拼多多改善「僅退款」機制

拼多多昨盤前曾跌逾2%，報102美元；阿里巴巴（美：BABA）和京東（美：JD）盤前亦受壓。

報道指拼多多數年前已率先推出「僅退款不退貨」功能，帶動集團實現快速增長，甚至超過阿里和京東。「僅退款」機制是拼多多首創退款機制，如果商品出現貨不對辦、質量不合格、惡意欺詐等問題時，消費者可快速退貨退款，或僅退款不退貨，毋須快遞上門收退貨，多家電商平台亦相繼推出類似機制，包括阿里旗下淘寶天貓、京東和抖音等。

不過，今年處於經濟低迷時期，令做法備受爭議，例如出現「零用購」的濫用情况， 快手（1024）、阿里已陸續修改「僅退款」機制，國務院有關部門亦開始調查「僅退款」，涉及對象包括拼多多、淘天、京東、抖音電商等平台。

快手阿里已陸續修改機制

有商戶抱怨拼多多此舉令部分用戶濫用功能，即使產品完成配送，商戶仍無法獲得款項。拼多多商戶不滿情緒在今年夏天更達到頂峰，曾有上百名商戶在拼多多南方辦公室前集會，以表不滿，拼多多當時回應，正積極與商戶商討解決方案。