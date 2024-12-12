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MoneyHero上季經調整EBITDA虧損擴

標籤：經濟

【明報專訊】盈科拓展主席李澤楷旗下新加坡網上理財平台MoneyHero（美：MNY）第三季經調整EBITDA虧損按年擴大，公司強調將集中發展高利潤產品以改善業績。

MoneyHero公布截至9月底第三季業績，淨收入570萬美元，扭轉去年同期720萬美元和第二季1220萬美元虧損，主要受惠外匯收益。扣除該因素，經調整EBITDA虧損550萬美元，較去年同期130萬美元擴大，主要由於策略投資和上市後營運成本增加等，但相對第二季930萬美元虧損就有所收窄，反映重組架構後有助降低成本、精簡運作。

期內收入2090萬美元，按年升6%。當中佔最多的香港收入增長18%，來自其他銀行業務；其次的新加坡收入跌13%，因為部分供應商減少付費吸引新客戶。至於總營運成本和費用按年跌32.4%至1730萬美元。

該公司稱，第三季發展香港汽車保險業務，引入實時定價能力，而且提升經平台購買旅遊保險的用戶轉化率，集中化數據平台後可推動交叉銷售機會及投資回報率。未來將致力拓展高利潤產品，例如個人貸款、保險及投資等，其中上季貸款、按揭收入按年已增長34%，投資產品收入按年升4.8倍，預期本季EBITDA將繼續改善，準備明年進一步復蘇。

MoneyHero於前年兩輪裁員後，據報今年7月底曾再裁員80人。該公司去年10月借殼特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市，股價今年來累積跌逾26.7%，截至本周二，市值逾5200萬美元。