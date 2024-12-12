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美CPI連續兩月升溫 11月升2.7% 下周減息1/4厘概率仍達96%

【明報專訊】美國通脹回落的進程陷於停滯，11月消費者物價指數（CPI）按月升0.3%，較7月至10月一直維持在0.2%的按月升幅有所加快，是7個月來最大的升幅，但符合市場預期。按年計算，11月CPI升幅由10月的2.6%加快至2.7%，連續兩個月通脹增長回升。

剔除波動較大的能源及食品價格，美國11月核心CPI按月升幅連續第四個月維持在0.3%，按年升幅則維持在3.3%。數據符合預期，儘管通脹仍然較高，但不足以影響美聯儲本月的減息前景。數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲在下周會議減息0.25厘的概率達到96%，高於數據公布前的九成以下。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.17厘左右跌至低見4.1厘。美國10年期國債孳息率則由4.25厘左右，跌至低見4.205厘。受減息預期影響，現貨金升穿每盎司2710美元，創逾兩周高位。被稱為數碼黃金的比特幣，昨晚再次突破10萬美元大關。

比特幣再破10萬美元大關

美股三大指數早段向上，納指再創新高。蘋果（美：AAPL）昨發布iPhone、iPad和Mac的作業系統更新，當中包括將ChatGPT融入Siri，蘋果股價早段再創新高。美國科技媒體The Information引述知情人士稱，博通（Broadcom） （美：AVGO）正協助蘋果開發AI晶片，博通股價早段升5%。

美股早段向上 納指創新高

分析認為，隨着租金增長放緩，就業市場疲軟加劇，明年美國通脹增長原本可望放緩，惟即將上台的特朗普政府潛在的關稅政策及驅逐非法移民措施，恐推高通脹。FedWatch顯示，交易員押注美聯儲在下周會議減息0.25厘後，明年只會減息3次。此外，加拿大央行昨宣布繼續減息半厘，將利率降至3.25厘，符合預期。隨着經濟增長放慢，加拿大央行表示，毋須再維持具限制性的貨幣政策。

美國候任總統特朗普表示，任何向美國投資10億美元以上的個人及企業，將獲加快政府審批，當中包括環境評估。特朗普未說明具體實施方法。不過分析指出，不同投資計劃仍可能在地方政府層面面臨審批障礙。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）指出，市場期望特朗普上台後監管鬆綁，將推高資產價格，鼓勵併購交易及融資，有助於高盛的業務。高盛今年股價有望創15年以來最大升幅。蘇德巍認為，好日子才剛開始，「我非常樂觀地認為，特朗普政府將實施非常有利於經濟增長的議程」。

高盛：特朗普將實施非常有利經濟議程

高盛財務總監Denis Coleman亦預期，特朗普提名共和黨人Andrew Ferguson出任聯邦貿易委員會（FTC）主席，將有利於消除併購交易的監管障礙，並催生更多企業併購（M&A）交易。

（綜合報道）

[國際金融]