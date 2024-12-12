拜登傳出手阻日本製鐵購美鋼

【明報專訊】負責評估外國資金對美國投資風險的美國財政部轄下外國投資委員會（CFIUS），將在本月22日或23日前，就日本製鐵（Nippon Steel）（日：5401）對美國鋼鐵（U.S. Steel）（美：X）價值150億美元的收購交易提交審查報告，之後美國總統拜登將在15天內宣布是否批准交易。彭博社引述知情人士稱，拜登計劃屆時將以國家安全為由，正式阻止該項收購計劃。消息傳出後，美國鋼鐵周二股價跌近一成，昨早段股價回升1%。
彭博社稱，暫未知CFIUS的審查報告內容，但任何提交給拜登的報告都將表明，CFIUS至少有一名成員，認為該項交易構成風險。知情人士向彭博社稱，如果拜登決定阻止合併，日本製鐵和美國鋼鐵將準備提出訴訟。
白宮發言人表示，拜登由始至終的立場，就是美國鋼鐵由美國人擁有及營運至關重要。美國候任總統特朗普近日亦表示，「完全反對」該項收購，並將阻止該項交易。日本製鐵的聲明稱，政治持續淩駕於真正的國家安全利益之上是不合適的。美國鋼鐵曾表示，這筆交易是一條救命繩，並警告若合併失敗，該公司可能會將總部撤出賓夕法尼亞州，並關閉部分業務。
此外，通用汽車（美：GM）宣布放棄開發近10年、耗資100億美元的Cruise自動駕駛出租車項目，理由包括業務擴張需要大量時間及成本，且市場競爭加劇。市場人士指出，Alphabet（美：GOOG）旗下的無人駕駛汽車公司Waymo在此領域走得最遠。在截至10月，每周在加州和鳳凰城的載客量約10萬次。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）此前亦表示，計劃在2027年以前，開始生產無人駕駛的士Cybercab。
通用汽車已計劃，讓Cruise與通用汽車的技術團隊合併，共同推進自動駕駛和輔助駕駛技術。該公司預計，重組完成後每年可節省逾10億美元。