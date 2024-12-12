拜登傳出手阻日本製鐵購美鋼

倘合併受阻 兩企擬提訴訟

彭博社稱，暫未知CFIUS的審查報告內容，但任何提交給拜登的報告都將表明，CFIUS至少有一名成員，認為該項交易構成風險。知情人士向彭博社稱，如果拜登決定阻止合併，日本製鐵和美國鋼鐵將準備提出訴訟。

白宮發言人表示，拜登由始至終的立場，就是美國鋼鐵由美國人擁有及營運至關重要。美國候任總統特朗普近日亦表示，「完全反對」該項收購，並將阻止該項交易。日本製鐵的聲明稱，政治持續淩駕於真正的國家安全利益之上是不合適的。美國鋼鐵曾表示，這筆交易是一條救命繩，並警告若合併失敗，該公司可能會將總部撤出賓夕法尼亞州，並關閉部分業務。

此外，通用汽車（美：GM）宣布放棄開發近10年、耗資100億美元的Cruise自動駕駛出租車項目，理由包括業務擴張需要大量時間及成本，且市場競爭加劇。市場人士指出，Alphabet（美：GOOG）旗下的無人駕駛汽車公司Waymo在此領域走得最遠。在截至10月，每周在加州和鳳凰城的載客量約10萬次。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）此前亦表示，計劃在2027年以前，開始生產無人駕駛的士Cybercab。

通用汽車已計劃，讓Cruise與通用汽車的技術團隊合併，共同推進自動駕駛和輔助駕駛技術。該公司預計，重組完成後每年可節省逾10億美元。

（綜合報道）

[國際金融]