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內部交易顯示 SpaceX估值漲至2.7萬億

【明報專訊】彭博社援引馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的內部電郵消息，指投資者已同意以12.5億美元購入該公司的內部人士股份，這宗交易使SpaceX估值漲至3500億美元（約2.7萬億港元），鞏固其全球最具價值初創企業的地位。

內部文件稱，SpaceX股份以每股185美元易手，遠高不到3個月前112美元，升幅超過65%。彭博社指出，獲美國候任總統特朗普提名為美國太空總署（NASA）署長的億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman），是馬斯克的密切合作伙伴，曾率領執行SpaceX的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，完成史上首次民間太空漫步。

此外，馬斯克旗下的特斯拉中國公布，特斯拉（Tesla）電動車12月首周在中國市場累計賣出2.19萬輛，創第四季以來最高的單周銷量。Tesla（美：TSLA）昨早段升逾2%，刷新3年高位。

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國藥房業巨頭沃博聯（Walgreens Boots Alliance）（美：WBA），正與私募基金Sycamore Partners協商賣盤。消息指雙方或明年初達成交易協議，屆時沃博聯將退市，並進行私有化。沃博聯的醫藥及零售業務近年持續受壓，公司市值已由2015年逾1000億美元峰值，跌至本周一約75億美元。受賣盤消息刺激，沃博聯周二股價升近18%，昨早段回落4%。

（綜合報道）

[國際金融]