楊智佳：內地幣策憧憬炒完 美通脹左右港股走勢

雖然恒指錄得下跌，《明報》港股數據庫涵蓋的股份，上升佔55.65%，下跌佔44.05%。上升逾3%股份佔13.37%，跌逾3%佔8.78%，至於陰燭陽燭比大約各佔一半。數據反映恒指周二開市急回後，周三進入反覆格局，指數下跌，但整體市况屬好淡爭持。投資者開始觀望美國通脹數據，以至聯儲局12月18日議息會議內容。

為何美國貨幣政策仍對港股產生一定影響力？中共中央政治局會議發放積極寬鬆宣言，港股短線升勢仍曇花一現，原因是中央能花多大力度實行寬鬆政策，依然需要人民幣滙價強勢來配合。倘人民幣匯價強勢，內地更有條件放水刺激經濟。

倘美核心通脹低預期才刺激港股表現

人民幣匯價強勢與否，當然要看美元走勢，美國減息進展將會影響美元強弱。倘若美國通脹高企，減息進度減慢，美元偏強、人民幣相對弱勢，便會阻慢中國寬鬆貨幣政策的力度。於宏觀經濟影響港股的邏輯下，港股短期表現亦視乎美國最新公布的通脹數據而定。

美國昨晚公布消費物價指數數據，截稿時未有結果。除非美國公布核心通脹數據明顯低於預期、按月升0.2%甚至更低，否則未足以刺激港股表現。

本欄統計了今年美國核心通脹數據跟市場預期比較，與港股翌日走勢的關係。年初至今有5次通脹高於預期、4次符預期、2次低於預期。5次通脹高於預期數據的翌日，恒指只有1次上升、4次下跌，不過4次下跌的單日跌幅均沒有超過200點。而4次通脹符預期數據的翌日，恒指則為兩升兩跌。

今次美國通脹數據一周後，適逢美國聯儲局進行議息，即使12月減息不意外，通脹遲遲未能回到2%目標以下，議息後主席鮑威爾可能發放偏鷹立場。倘若美國通脹高於預期，港股投資者有所防備，估計於下周三美國議息前，港股難有好表現。

今年5次美通脹高預期 港股1周後4次跌

然而，今次美國通脹數據與聯儲局議息，時間距離剛好一星期。若以美國公布核心通脹數據後一周的恒指表現計算，影響力更明顯。

年初至今，5次美國通脹數據高於預期，恒指一周後同樣有4次下跌，下跌比例為80%，而4次恒指下跌的點數介乎447點至991點，跌勢很明顯。倘若美國通脹高於預期，即使翌日恒指跌勢反映了消息，其後幾日投資者仍偏向順勢追沽。

年初至今，有4次美國核心通脹數據符合預期，恒指一周後有3次上升、1次下跌。2次數據低於預期，恒指1周後1升1跌，不過，下跌的一次，恒指於數據公布翌日急升461點，好消息亦曾經帶動了升勢。換言之，美國通脹數據好壞，相當程度影響恒指未來一周表現，尤其今次公布通脹數據後一周便進入聯儲局議息，估計對港股影響力不低，值得留意。

[楊智佳 數據尋寶]