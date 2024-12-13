中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫

明報記者 陳偉燊

由於市場尚待更多政策落實，昨晚港股夜期一度受壓，並跌至貼近2萬點邊緣。截至昨晚近11時，夜期跌211點，報20,259點，並由日間期指高水，轉為低水138點。離岸人民幣繼昨日日間一度升0.3%，至昨晚11時左右曾經跌0.2%至7.2671。

整治內捲 規範地方政府企業行為

今次中央經濟工作會議提到要推動房地產止跌回穩，大力提振消費，全方位擴大國內需求，適時降準降息。會內更提出要求，明言黨政機關要堅持過緊日子。同時最顯眼是提及會實施更積極財政政策，並提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重（即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）」項目和「兩新（即推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）」政策。增加地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，兜牢基層「三保（保基本民生、保工資、保運轉）」底線。

在確定明年重點任務方面，將大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，列為首項重點任務。當中首度提及要適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。加力擴圍實施「兩新」政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。另在科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系方面，提出開展「人工智能+」行動，培育未來產業，同時壯大耐心資本，更大力度吸引社會資本參與創業投資，多層次梯度培育創新型企業。綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為。

澳新銀行：說不定今宣布降準

會議強調要加強黨對經濟工作的領導，堅持求真務實，堅決反對熱中對上表現、不對下負責、不考慮實效的形式主義、官僚主義。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，隨着中央經濟工作會議提及降準降息，料當局最快今天宣布降準也不出奇，幅度料達0.3個百分點。同時，他預計當局在增加赤字率方面，幅度升至佔本地生產總值（GDP）3.8%，及佔總GDP的9%。至於在整治內捲方面，他估計會降產能，甚至循競爭法入手，改善經營環境。根據財政部數據顯示，現時官方赤字約佔GDP的3%，佔總GDP則達8%。