內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點

內需消費股做好 包辦四大升幅藍籌

隔晚美股個別發展，恒指昨高開58點後倒跌33點至20,121點，已是全日低位，大市11時過後突抽升逾300點，午後最高一度升391點，尾段升幅收窄，恒指最終升242點或1.2%，收報20,397點，重上50天線，國指升110點或1.5%，收報7360點，科指升69點或1.5%，收報4600點。北水趁恒指反彈轉為淨沽出，全日錄29.3億元淨沽，盈富基金（2800）及騰訊（0700）分別被淨沽41.2億及9.6億元。重磅科技股成升市火車頭，ATMX分別升2.1%、1.4%、1.1%及3.8%，共為恒指貢獻105點升幅。快手（1024）、百度（9888）齊升逾2%。

分析：留意19800好淡分水線

國債、特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品範圍，亦鼓勵支持商業銀行銷售全類型個人養老金產品，要求金融機構做好相關產品的資產配置公示等工作，中資金融股普遍向上，平保（2318）、 中壽（2628）、工行（1398）、中行（3988）、建行（0939）齊升逾1%，招行（3968）更升2.4%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，政治局會議發出的積極信號持續對市場產生作用，人行表示人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定，亦紓緩了市場近期對於人民幣貶值的過分擔憂。目前看，19,800點可作恒指的好淡分水線，若守穩其上，維持向好，但短期上衝動力能否再次增強則有待進一步觀察。