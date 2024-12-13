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小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍

標籤：經濟

【明報專訊】年底陸續有新股上市。內地徽菜餐飲連鎖企業小菜園（0999）昨日（12日）起至下周二（17日）招股，發售1.01億股股份，香港公開發售佔10%，餘下為國際發售。每股招股價8.5元，集資最多8.6億元。每手800股，入場費6868.57元（見表）。集資所得逾77%用於持續擴大門店網絡及增強供應鏈能力等，預期將於下周五（20日）主板掛牌，華泰國際及瑞銀為聯席保薦人。

小菜園663門店全直營

根據小菜園招股書資料，集團目前擁有663間在營門店，覆蓋中國14個省的146個城市或縣，除了5間其他品牌的門店外，均為「小菜園」門店。值得一提的是，小菜園所有門店全部為直營，並無加盟店。招股書指出，目前門店堂食顧客的客單價介乎50元至70元（人民幣，下同）。根據弗若斯特沙利文資料，就2023年門店收入而言，小菜園在客單價50至100元的中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一，佔市場份額0.2%。

業績方面，截至今年8月底止8個月，集團實現收入35.44億元，較去年同期升15.4%；盈利4.01億元，按年升1.47%。2023年全年，集團收入45.49億元，按年升41.58%，盈利5.32億元，按年大增124%。其中來自「小菜園」門店的收入在過往業績期內均佔集團總收入的99%及以上。

健康之路過上市聆訊

另外，本周三開始招股的本港保健品公司草姬集團（2593）孖展認購火爆。昨踏入招股第二日，截至昨晚已錄得超購逾2652倍，孖展金額超過366億港元，其中以輝立證券借出170億港元為最多。

數字健康醫療服務平台健康之路11日通過上市聆訊，建銀國際為其獨家保薦人。據招股資料，健康之路目前擁有1.95億名在平台註冊的個人用戶，以及87.72萬名註冊醫生。根據弗若斯特沙利文資料，以註冊個人用戶數目計算，公司為第四大數字健康醫療服務平台。2023年及今年截至6月底止6個月，健康之路分別錄得收入12.44億元及6.11億元，同期期內虧損分別為3.14億元及5727.5萬元。