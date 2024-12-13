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Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權

【明報專訊】路透社引述兩名知情人士表示，英國金融監管機構正用比平常更長的時間審批Shein的首次公開募股（IPO），因為有維吾爾族權益組織對該公司上市提出質疑，監管機構就此正審查Shein供應鏈的監管情况，並評估法律風險。

報道稱，英國內政部的監督機構獨立反奴隸制專員（Independent Anti-Slavery Commissioner）也對Shein的IPO表示關注。報道引述兩名消息人士表示，Shein還在等待中國證監會批准其倫敦IPO，而該批准或會在英國金融行為監管局（FCA）做出決定後公布。

Shein：對強迫勞動零容忍

路透社報道指出，Shein於今年6月初秘密向FCA提交了在倫敦上市的申請，但隨後，權益組織「制止維吾爾族種族滅絕」（Stop Uyghur Genocide，簡稱SUG）於8月向FCA遞交文件，聲稱Shein使用了「新疆棉」（被質疑棉花生產過程中存強迫勞動的問題）。Shein發言人表示，公司對強迫勞動採取零容忍政策，並致力於尊重人權。

該公司上周宣布成立一個全球外部ESG（環境、社會及治理）諮詢委員會，以加強企業治理。今年8月，Shein發表有關可持續發展的報告中提到，去年其供應鏈中發現了兩宗童工案例，但未發現強迫勞動案例。