港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算

【明報專訊】香港交易所（0388）宣布，將啟動一項提升股票現貨市場交易後服務的計劃，該計劃為期多年，以體現集團持續致力於建設面向未來的市場基礎設施的承諾。港交所表示，作為整個平台提升計劃的一部分，會確保其系統於明年底前，在技術上能兼容T+1結算周期。但未來香港採用何種結算周期，將經由市場討論後再作決定，行政總裁陳翊庭早前接受本報訪問時表示，擬於明年上半年就結算周期發表白皮書。
今次提升計劃由明年中起，香港交易所將在其領航星綜合現貨平台（OCP）上逐步引入新的交易後功能，包括自動化報告下載和信息交換，實時傳輸及處理交易數據、相關持倉及參考數據，以及實時交收指令配對。港交所表示，會在OCP上陸續推出新的交易後服務及功能，各項的推出日期將另行公布。同時，港交所亦會繼續透過中央結算及交收系統（CCASS）提供核心的交易後服務，並在各項新功能在OCP逐步推出後，與市場探討CCASS在未來的定位。
美股市場於今年5月底落實將交易標準結算周期，由交易日後兩個營業日（T+2）縮短至T+1。陳翊庭早前強調，轉行T+1的主要障礙不在技術問題，目前港交所OCP的系統升級計劃於明年底便可於技術層面支援改行T+1結算，「問題是市場是否準備就緒」。因此，她稱交易所將於明年上半年就本港股票市場應否推行T+1發表白皮書，讓市場初步消化後再作理性分析及討論。