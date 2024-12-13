港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算

領航星平台引入新交易後功能

今次提升計劃由明年中起，香港交易所將在其領航星綜合現貨平台（OCP）上逐步引入新的交易後功能，包括自動化報告下載和信息交換，實時傳輸及處理交易數據、相關持倉及參考數據，以及實時交收指令配對。港交所表示，會在OCP上陸續推出新的交易後服務及功能，各項的推出日期將另行公布。同時，港交所亦會繼續透過中央結算及交收系統（CCASS）提供核心的交易後服務，並在各項新功能在OCP逐步推出後，與市場探討CCASS在未來的定位。

美股市場於今年5月底落實將交易標準結算周期，由交易日後兩個營業日（T+2）縮短至T+1。陳翊庭早前強調，轉行T+1的主要障礙不在技術問題，目前港交所OCP的系統升級計劃於明年底便可於技術層面支援改行T+1結算，「問題是市場是否準備就緒」。因此，她稱交易所將於明年上半年就本港股票市場應否推行T+1發表白皮書，讓市場初步消化後再作理性分析及討論。