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房託業界倡引入公司架構 增運作彈性 促改善轉讓資產稅負 吸房託來港上市

【明報專訊】德勤中國與香港房託基金協會聯合發表《釋放增長潛力——香港房託基金市場展望》專題研究報告。房託基金協會榮譽創會會長及主席、領展（0823）執行董事兼集團行政總裁王國龍表示，現時在港上市的房託只有11隻，因此建議引入公司架構及放寬須持有物業兩年的限制，增加運作彈性。另協會提出改善轉讓資產稅務安排，提供誘因吸引更多房託來港上市。

明報記者 陳偉燊

協會董事、春泉產業信託（1426）行政總裁梁國豪指出，熱切期待將房託引入互聯互通機制，這樣有助細規模房託的流通性改善，並且第一時間帶來幫助。同時因應物色具現金流的項目納入房託並不容易，他認為，若能夠放鬆兩年持有物業的規定，給予債務安排彈性，並做好高透明度的披露，相信有助房託市場活躍。參考外國案例房託可派季度及月度息，他認為，對跨境經營的房託而言未必可行，但持有香港物業的房託可能派季度息。

盼引入互聯互通 改善流通性

現時直接轉讓物業並納入房託，受到最高物業轉讓印花稅4.25%影響，相對間接轉讓物業予特殊目的實體（SPV）後再轉讓予房託，稅率低至0.2%存在重大差距。該會榮譽創會會長、越秀房託（0405）主席林德良表示，內地在房託進行重組上市時可暫緩繳交土增稅，並待出售物業時繳稅的做法可供香港參考。

冀放寬持有物業年期限制

王國龍補充，很多時房託收購的項目回報率僅2%至4%，若要先徵稅而稅例維持現狀，動輒繳付逾一年收入，會令很多擬來港上市的房託卻步。另若房託架構有足夠防火牆，他認為可予房託參與管理私募基金資產，藉此增加香港房託市場的競爭力。

協會榮譽創會會長、順豐房託（2191）執行董事兼行政總裁翟迪強指出，期望政府早年鼓勵房託上市並給予補貼的政策能夠延續。在新加坡有大地產公司擬考慮發展房託下，連同協會所提的稅務改善建議，他期望能夠吸引更多房託到港上市。

在放寬持有物業兩年的限制方面，王國龍稱，這有助房託在收購後遇到項目表現不理想，不用動輒經過投票及行政程序處理，令物業買方更易明白及接受。參考外國房託未有設定借貸上限安排，他認為，香港就算放寬房託債務安排，因為管理人是持牌經營者，因此料不會導致房託「借到盡」。