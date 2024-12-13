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調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品

【明報專訊】商業洞察顧問公司MDRi發布《中國奢侈品消費者預測報告》，認為中國奢侈品市場正處於轉型期，內地消費者對體驗、國產品牌、可持續發展和創新方面展現出更強烈偏好。雖然宏觀經濟存在不確定，各類奢侈品市場增長不均，受訪者對奢侈品消費的整體意願仍高企，56%內地奢侈品消費者料於明年增加消費，而香港只有48%受訪者預期會增加消費，差異主要受國際貨幣政策和地緣政治緊張，令香港消費者對經濟預期較悲觀。

12%港受訪者擬減奢侈品消費

報告提到，今年內地奢侈品市場強勁增長，人均年度消費為234,500元人民幣，按年增7%，二線城市的消費增幅更達至22%，比較一線城市的4%跌幅更強；香港市場奢侈品消費則呈現溫和增長，人均消費增長3%至223,900元港元。報告又指出，香港12%奢侈品消費者計劃明年減少消費，內地受訪者只有9%預計會減少消費，謹慎情緒反映香港消費者對經濟穩定性的普遍擔憂。

MDRi行政總裁鄭文良（Simon Tye）表示，奢侈品牌應了解不同城市消費者獨特偏好、行為和願望，以制定更針對性且能引起共鳴的營銷策略。

報告提到，82%內地消費者同意香港仍是亞洲奢侈品中心，不過一線城市只有78%受訪者認同；三線城市就有達88%受訪者同意該說法。他認為，長遠而言仍看好香港作為奢侈品購物中心的地位，不過奢侈品牌及地產商需投入更多資源，為消費者帶來更多不一樣體驗。

今次調查於2024年4月至5月期間進行，訪問1500名中國內地奢侈品消費者及500名香港奢侈品消費者。所有受訪者均在過去12個月內曾購買奢侈品，以各自當地貨幣計算，在奢侈品上的消費至少達5萬元。