Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司

越南擁200分店 僅次菲律賓

報道續稱，JFC財政總監Richard Shin表示，盼集團稅後收入可於2028年前增3倍。公司早於2005年在越南開設首間Jollibee，今日於當地開設第200間Jollibee分店，而集團有意加快於越南的開店速度。

報道稱，JFC行政總裁Ernesto Tanmantiong表示，「我們於越南的發展野心很大（Our dream is big here in Vietnam ）。」

截至9月底，越南擁全球第二多Jollibee分店網絡，僅次於菲律賓的1259間，而現時於全球擁約1700間Jollibee分店，更表示將會繼續擴充其越南的分店網絡。Jollibee越南董事總經理Lam Hong Nguyen表示，將很快地會開設第300間分店。

報道指出，已擁有Highland於越南經營權的JFC集團，多次收購外國咖啡與茶的品牌，如於今年7月收購韓國咖啡品牌Compose Coffee，另於2019年收購Coffee Bean and Tea Leaf。