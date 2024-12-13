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李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%

標籤：經濟

【明報專訊】長江實業（1113）及長江和記（0001）資深顧問李嘉誠及其兒子集團主席李澤鉅申報，以李嘉誠（加拿大）基金會的名義，在12月12日，在市場內以每股平均價4.5408元，減持中國郵政儲蓄銀行（下稱郵儲行）（1658）2082萬股，套現約9453.95萬元。

完成減持後，該基金會在郵儲行的持股量由原先的5.07%，降至4.96%，即已降至低於持股5%的披露門檻，因此往後毋須再披露減持郵儲行股權情况。

在今次該基金會減持郵儲行前，其已經在近月持續減持郵儲行，於不足兩個月間五度披露，共減持逾9.8億股，粗略估算套現約45億元。

長實發言人早前曾回應，基金會不時審視旗下各項財務投資，近日減持部分郵儲銀行股份屬基金會之日常財務運作，與郵儲銀行的經營發展無關。李嘉誠基金會與郵儲銀行一直保持着良好關係。

另外，根據今次最新披露，李嘉誠被視為在基金會有能力行使或控制三分之一或更多的投票權。

郵儲行在2016年9月上市時，李嘉誠和其創辦的3個慈善基金會，連同李澤鉅買入相關「表現掛鈎票據」作長線投資，共涉及郵儲行H股的11.62%權益。2022年9月李嘉誠等首次披露減持郵儲行，其後陸續減持，據郵儲行披露，截至2023年末李嘉誠父子持股近19.71億股或9.93%。