moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%

【明報專訊】隨着歐元區通脹接近2%目標，而經濟增長低迷，歐洲央行昨將隔夜存款利率由3.25厘下調至3厘，符合預期。這是該央行今年以來第四次減息，自6月以來已合共減息1厘。歐洲央行另將兩項利率同時下調0.25厘，主要再融資利率降至3.15厘，而邊際貸款利率降至3.4厘。歐洲央行亦改變了前瞻指引，刪除利率政策將維持「足夠限制性」的描述，為明年繼續減息打開大門。

歐洲央行行長拉加德昨承認，官員在今次會議對大幅減息半厘「有一些討論」，但最終共識是減息0.25厘。她形容，預期明年將回落至2%的目標。

歐洲央行最新預測，歐元區通脹將在明年平均降至2.1%，並在2026年回落至2%以下，因此該央行的關注焦點亦由通脹轉向疲弱的經濟。該央行下調了今年至後年的經濟增長預測，最新預期歐元區今年經濟僅增0.7%，明年增1.1%，而後年增1.4%。歐元兌美元在議息結果公布後最多跌0.2%，跌至1.047。交易員押注，歐洲央行明年將減息1.25厘，跟議息聲明公布前一致。

面對瑞郎強勢，瑞士央行昨宣布將基準利率由1厘下調至半厘，降幅大於預期，也是近10年來最大的減幅，將基準利率降至2022年11月以來最低水平。瑞郎兌每美元曾跌至0.8899。

日圓兌美元跌至152.8 見兩周低

路透社引述5名熟悉日本央行想法的消息人士稱，日本央行在下周會議傾向利率按兵不動，因為官員有意花更多時間審視海外風險，以及明年的加薪前景，這意味加息可能押後至明年1月或3月才進行。日圓兌每美元昨跌至152.8，見兩周低位；每百日圓兌港元回落至5.07算。

（綜合報道）

[國際金融]