歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%

歐洲央行行長拉加德昨承認，官員在今次會議對大幅減息半厘「有一些討論」，但最終共識是減息0.25厘。她形容，預期明年將回落至2%的目標。

歐洲央行最新預測，歐元區通脹將在明年平均降至2.1%，並在2026年回落至2%以下，因此該央行的關注焦點亦由通脹轉向疲弱的經濟。該央行下調了今年至後年的經濟增長預測，最新預期歐元區今年經濟僅增0.7%，明年增1.1%，而後年增1.4%。歐元兌美元在議息結果公布後最多跌0.2%，跌至1.047。交易員押注，歐洲央行明年將減息1.25厘，跟議息聲明公布前一致。

面對瑞郎強勢，瑞士央行昨宣布將基準利率由1厘下調至半厘，降幅大於預期，也是近10年來最大的減幅，將基準利率降至2022年11月以來最低水平。瑞郎兌每美元曾跌至0.8899。

日圓兌美元跌至152.8 見兩周低

路透社引述5名熟悉日本央行想法的消息人士稱，日本央行在下周會議傾向利率按兵不動，因為官員有意花更多時間審視海外風險，以及明年的加薪前景，這意味加息可能押後至明年1月或3月才進行。日圓兌每美元昨跌至152.8，見兩周低位；每百日圓兌港元回落至5.07算。

（綜合報道）

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