楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩

美股周三晚急升，帶動恒指昨日上升242點，收報20,397點，主板成交1577億元，交投未有明顯增加，似乎沒有直線上升的迹象，上文提到「平穩」二字，用來形容短期後市較為恰當。

《明報》港股數據庫涵蓋的港股當中，扣除無升跌股份後，上升比例74.78%，下跌比例24.93%；上升逾3%佔17.65%，下跌逾3%佔2.35%。陽燭比例70.54%，陰燭比例29.17%。昨日升市之餘，開市後買入港股的命中率亦偏高。不過，美股通脹數據帶動港股升市獲消化後，短期內港股的命中率估計會向下修正，惟後市仍能揀選相對強勢的股份。

4行業升2% 均與內地消費相關

港股數據庫涵蓋的30個行業分類當中，有27個行業昨日錄得上升，當中只有4個行業的平均升幅達到2%以上，依次分別為博彩及消閒、食物飲品、紡織及服飾、汽車及相關，4個行業都是跟內地消費相關。

內地經濟增長放緩，消費市道亦首當其衝，惟增長再疲弱，仍能保持正數增長，今年10月內地社會消費品零售總額按年增長4.8%，增速有所加快，且看下周一公布的11月數據，能否保持穩定增長。10月數據中，增速最快的，包括了體育娛樂用品類，按年升26.7%，比通訊器材的14.4%增長更快。

於消費市道增長偏弱之下，便很講究品牌的競爭力，淘弱留強加速，品牌效應亦令個別企業跑出，之所以早前毛戈平（1318）上市仍能掀起新股熱潮。

泡泡瑪特有力進軍國際 料跑贏大部分零售股

年初至今，泡泡瑪特（9992）股價上升3.7倍，在港股市場已堪稱神話。今年4月，由韓團Blackpink成員Lisa帶起泡泡瑪特獨家IP Labubu的熱潮後，股價升過不停。Labubu的產品定價亦頗昂貴，目前更以炒價出售，甚至一件給Labubu穿着的服裝亦賣200多港幣，不比人類穿的衣服廉宜，反映泡泡瑪特運用旗下獨家IP生錢的能力很強。

以今年上半年年度化市盈率63倍計算，當然不廉宜，惟泡泡瑪特有能力打進國際市場，吃全球的大餅，投資者寧願高追此股，好過持有內地隕落之中的舊品牌，預計泡泡瑪特仍然會跑贏大部分零售股份。

比亞迪中線有望挑戰320元

至於內地汽車行業表現不算差，要選擇有品牌、未來有外銷能力的股份，比亞迪（1211）是合理又穩健之選。以滾動市盈率21倍計算，估值並不過分，同樣是優質的企業，容許投資者長期持有，走勢亦普遍較「蔚小理」為佳。目前內地車市表現不差，比亞迪有望稍後時間跑贏大市，中線有望挑戰年內高位的320元水平。

[楊智佳 數據尋寶]