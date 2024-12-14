大摩下調樓價預測 降地產股目標價

大摩在報告指出，本港住宅樓價自2018年見頂後，已回調達25%。政府的撐市新措施如提高貸款價值比（LTV）、取消額外印花稅、降低按揭息率，提升租金及移民政策如高才通等，都對住宅市場前景有利。然而，更高利率持續更長時間的環境、中國持續通縮及消費者情緒疲弱，使該行難言樂觀，預視2025年上半年樓價將持續下行。該行預期市場出清將於2025年上半年發生，且以遠低於目前樓價發生，如發展商寧願損手賣樓，此將標誌着樓市在2025年上半年見底。唯有如此，上述的政府撐市新措施等的正面因素如能發揮作用，並幫助樓價在2025年下半年回升。

料明年住宅樓價持平

大摩同時調低多隻本港地產股目標價，長實（1113）由38元下調至36元；新世界（0017）由9元下調至6.5元；新地（0016）由102元下調至92元；信置（0083）由10元下調至9元；九倉（0004）及恒地（0012）則維持目標價，只有嘉里（0683）目標價獲上調，由15元升至17元。

零售租金方面，儘管基數較低，但中國旅客在港消費下降、本地出境旅遊人數增加的結構性趨勢可能於2025年持續，加上人民幣潛在貶值，顯示消費進一步外移，以及2025年新供應量較高，增幅達8%下，該行下調2025年租金預期，由原來預測升5%，調低至跌5%。

寫字樓方面，該行認為在新需求有限下，寫字樓的空置率由2018年的2%，升至2024年10月的13%，並在2025、26年將有530萬平方呎寫字樓完工；而且內地及香港經濟疲軟及新股活動持續疲弱，供應增加下，預期明年租金將持續下跌。