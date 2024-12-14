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WSJ：特朗普團隊研廢除FDIC 擬為金融業鬆綁 大規模收縮銀行監管機構

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普過渡團隊正準備為金融業監管鬆綁，研究大規模收縮、整合，甚至廢除美國政府最高銀行業監管機構。消息指出，由特朗普勝選功臣馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE），近期與銀行業監管機構的潛在主管人選會面時，詢問了關於廢除美國聯邦存款保險公司（FDIC）的可能性。

每當美國有銀行陷入危機，FDIC通常負起接管資產，保障存戶的責任。知情人士稱特朗普團隊與潛在提名人選還討論了合併或重組FDIC、貨幣監理署（OCC）及美聯儲的可能性。由美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation），與特朗普部分前任官員擬定的「2025計劃」（Project 2025）就呼籲將FDIC、OCC與美聯儲的非貨幣政策部門及國家信用社管理局（NCUA）合併。

擬存款保險撥歸財政部負責

消息稱DOGE的顧問詢問了FDIC和OCC的候選負責人，能否將FDIC提供的存款保險撥歸美財政部。不過廢除FDIC等聯邦機構須由國會通過，儘管美歷任總統都曾對政府部門重組或重新命名，但從未關閉過一個主要的內閣級機構，也很少關閉像FDIC這樣的非內閣級重要機構。

美國銀行業對特朗普將放寬資本緩衝、放寬行業整合審查等感到樂觀，但對存款保險的改革則態度審慎。FDIC的存款保險被視為銀行體系的基石，任何削弱其效力的舉動，都可能引發市場不安，尤其是在危機時期，可能會加劇銀行存戶的恐慌情緒。

去年美國多家地區銀行倒閉後，存戶開始憂慮向小型銀行存款是否安全，很多存戶因而將存款轉移至一些被認為「大到不能倒」的大型銀行。此後，部分銀行呼籲擴大存款保險的範圍，以維持中小型銀行的競爭力。

或難獲國會及業界支持

特朗普團隊討論的改革措施，反映其對縮小政府規模、減少行政開支，以及監管鬆綁方面，可能採取的激進手段。馬斯克上月也曾呼籲，廢除美國消費者金融保護局（CFPB），認為重複的監管機構太多。

特朗普在眾議院金融服務委員會盟友、共和黨議員Andy Barr表示，支持廢除或徹底改革CFPB的計劃，並希望撤銷對銀行業「一刀切」的監管政策。FDIC前主席Sheila Bair稱，金融業規管可精簡一些，但若要廢除一個銀行監管機構，將難以獲得國會和業界支持。儘管銀行業可能會對一些監管感到不滿，但它們又希望有自己的監管機​​構，並與其建立聯繫。《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普團隊還考慮在不合併FDIC、OCC和美聯儲非貨幣政策部門的情况下，只由其中一個機構繼續監管銀行，其餘機構僅保留非監管人員。無論任何計劃，都可能削減大量政府職位，而特朗普計劃恢復一項使聯邦人員更易被解僱的行政命令。

目前大多數銀行業規則都在1930年代大蕭條及2008年金融海嘯後頒布。共和黨明年將在參眾兩院享微弱優勢，但不太可能爭取到民主黨對其重大改革支持。

（華爾街日報）

[國際金融]