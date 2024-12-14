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Intel：若18A不成功 或售晶片製造業務

【明報專訊】英特爾（Intel）（美：INTC）前行政總裁Pat Gelsinger本月初突然卸任後，目前擔任英特爾臨時聯合行政總裁的David Zinsner和Michelle（MJ）Johnston Holthaus周四在巴克萊的科技會議表示，倘明年計劃推出的18A（1.8納米製程）技術未能成功，英特爾可能被迫出售晶片製造業務。

英特爾兼顧晶片設計及生產，在業界相當罕見。不過Zinsner稱生產與設計部門在營運上已經分開，有不同監督和帳戶，但不排除生產部門完全剝離的可能性，儘管這並非目前能夠作出的決定。

由於英特爾一直未能重拾晶片生產領先地位，又錯過由Nvidia（英偉達）（美：NVDA）掀起的AI熱潮，英特爾市值今年以來蒸發逾1000億美元。英特爾目前仍要向台積電外判部分生產業務，並期望憑藉18A技術，重振晶片生產業務。

博通看好AI銷售 市值突破萬億美元

此外，受AI晶片需求提振，蘋果供應商博通（Broadcom）（美：AVGO）在2024財年的AI收入增長220%至122億美元。該公司預測，在截至2月初的第一財季，AI產品的銷售額將增長65%，遠高於其整體半導體產品銷售的10%增幅。該股周四盤後升14%，昨早段升逾兩成創新高，市值首次突破萬億美元。今年截至周四收市，該股升超過六成。

不過在業績公布前，彭博社著名「蘋果觀察家」Mark Gurman引述知情人士稱，蘋果明年開始將轉用自家開發的晶片連線藍牙和Wi-Fi，取代目前由博通所提供的部分組件。蘋果是博通的主要客戶，博通兩成收入來自蘋果。

消息指出，蘋果代號為Proxima的晶片已研發多年，預計明年將首度於蘋果產品應用。與蘋果其他內部開發的晶片一樣，Proxima也將由台積電（台：2330）代工。此外，彭博社引述知情人士稱，蘋果計劃明年首季在印度首次生產AirPods無線耳機，標誌蘋果供應鏈「去中國化」的進程持續。

（綜合報道）

[國際金融]