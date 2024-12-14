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英GDP意外跌0.1% 連續兩月萎縮

【明報專訊】英國10月GDP出乎意料按月萎縮0.1%，是連續第2個月經濟萎縮，經濟師原預期10月GDP按月增長0.1%。最新數據意味工黨政府自7月上台以來，英國只有1個月的GDP錄得按月增長。整體而言，英國經濟在7至10月停滯不前，未有任何增長。英鎊兌美元昨跌至1.263，英鎊兌港元在9.8算徘徊。

工黨政府大幅加稅惹憂慮

消費疲軟之際，部分企業將投資決定推遲至英國政府10月底公布財政預算之後。英國國家統計局指出，製造業、批發商和專業服務等領域的企業表示，在預算案公布前，營業額受到影響。英國10月服務業產出連續第2個月按月持平，而製造業及建築業產出下滑。

由於工黨政府10月底公布的預算案，將透過大幅加稅及增發國債來支持財政支出，引發企業及消費者的擔憂，料預算案的影響在11月趨於明顯。當前英國就業市場降溫，抵押貸款及能源成本上升，企業更威脅要透過加價和裁員，轉嫁加稅的影響，英國12月的消費者信心低迷。市場人士稱，經濟疲軟可能推動英倫銀行未來加快減息，儘管下周利率仍將按兵不動，以維持每季減息一次的頻率。踏入下半年英國增長持續放緩，第三季GDP按季僅增0.1%。相比今年上半年，英國GDP增長1.2%，在七國集團（G7）居首。英倫銀行上月已將2024年經濟增長預測，由1.25%下調至1%。

（綜合報道）

[國際金融]