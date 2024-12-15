道指連跌7日 晶片股續推升納指 資金再炒AI概念 博通飈逾24%

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五高開15點後升幅曾擴大至140點，高見44,054點，其後曾倒跌123點，收市報43,828點，跌0.2%；標指最多升0.45%，收市報6051點，跌不足1點；納指曾升穿兩萬關破頂，最多升0.8%至20,061點，其後反覆回穩，收報19,926點，升0.12%。反映中國概念股表現的金龍指數跌1.13%至6983點。一周累計只得納指錄升幅，合計升0.3%，道指及標指分別跌1.8%及跌0.6%，道指更是連跌7日。

博通市值首破1萬億美元

晶片股博通（美：AVGO）績優及看好今季人工智能產品的銷售前景，股價收市大升24.4%至223.8美元，市值首次突破1萬億美元。部分晶片股亦炒高，美光科技（美：MU）及安謀（美：ARM）股價分別升4.3%及2.64%，不過Nvidia（英偉達）（美：NVDA）先升後回落，收市跌2.25%，報134.25美元，是表現最差道指成分股。此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市升4.34%至436.23美元，再創歷史新高。

Nvidia跌逾2% 道指成分股最差

此外，納斯達克100指數公布年度成分股調整結果，將納入數據分析公司Palantir（美：PLTR）、比特幣概念股MicroStrategy（美：MSTR）及Axon（美：AXON）3隻股份；Illumina（美：ILMN）、超微電腦（美：SMCI）及莫德納（美：MRNA）將被剔出成份股。MicroStrategy近年積極投資加密資產，今年股價已大升逾6倍，市值達到近980億美元；近日熱炒的Palantir為AI概念股，業務專注於大數據分析，11月26日由紐交所轉投至納斯達克上市，被市場視為爭取納入納指的重要佈局。

值得注意的是，據彭博報道，股市不斷創新高同時出現令市場擔憂的趨勢，支撐升幅的股票愈來愈少，標指已連續9個交易日下跌的成分股多於上升，是2004年以來最長紀錄。SentimenTrader策略師認為現象是美股長期、強勁牛市的「早期裂縫」，認為投資已開始感到猶豫。

恒指夜期低水6點

此外，市場認為歐洲主要貿易伙伴中國缺乏刺激措施細節，加上法國政治事件引起關注，歐洲股市微跌，法國CAC指數跌0.15%，德國DAX指數及英國富時100指數分別跌0.1%及跌0.14%；泛歐STOXX 600指數收市跌0.5%。

港股方面，恒指夜期上周五收報19,965點，跌57點，較恒指收市低水6點。港股ADR比例指數收市報19,932點，跌38點。