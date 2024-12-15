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美匯指數上周累升0.9% 1個月最佳

【明報專訊】市場憧憬美國聯儲局未來會放緩減息步伐，美匯指數上周五反覆回穩，先跌0.22%至106.719後回升，收市報107.003，微升0.04%，一周累計升0.89%，創1個月以來最佳。美元兌日圓上周五曾升0.77%至153.8日圓，是11月以來最強水平，本周累計升2.43%。

美國周邊國家的貨幣亦見動盪，市場憂慮巴西政府陷入財政困境，當地貨幣雷亞爾受壓並遭拋售。巴西央行先在上周四加息1厘，並承諾在明年3月前再升息兩次後，雷亞爾兌美元匯價最多升1.6%。巴西央行上周五亦進行今年8月以來首次現貨拍賣，沽出8.45億美元現貨，惟雷亞爾兌美元收市仍跌0.96%。央行在收市後加碼，周一將先售後購回30億美元信貸額度，藉此向市場挹注流動性。

憂巴西政府財困 雷亞爾受壓

市場觀望美國聯儲局議息結果，現貨金價受壓，一度跌1.29%，每盎司低見2646.14美元，收市報2648.23美元，仍跌1.21%；本周累計仍升約0.56%。此外，紐約期金收市跌33.6美元或1.24%，每盎司報2675.8美元。

紐油1周升6% 見逾1個月高

此外，市場揣測美國為主的西方國家，將對俄羅斯及伊朗原油出口實施更嚴厲制裁，加上歐美多國央行減息有望刺激原油需求，國際油價上周五做好，創3周新高。紐約期油收市升1.27美元或1.81%，每桶報71.29美元，創下11月7日以來收市新高，一周累計升6%；布蘭特期油收市升1.08美元或1.47%，每桶報74.49美元，創下11月22日以來收市新高，本周累計亦升5%。