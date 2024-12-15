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耶倫：倘中資銀行助俄羅斯 或制裁

【明報專訊】美國財政部長耶倫接受路透訪問時表示，美國及盟友不但可能降低對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限，更考慮進一步限制俄羅斯原油出口，美國亦不排除會在掌握證據時並證明到中資銀行向俄羅斯提供協助，會制裁有關中資銀行。但在訪問中，她未點名哪家中資銀行。

她在訪問中還表示，美國和中國的官員將在下周於天津會面，並指中方會明白若當局落實制裁，會有不利後果。降低俄羅斯石油出口價格，連同其他有效措施，她相信這有助減少俄羅斯收入，並增強烏克蘭實力。

資料顯示，現時中國銀行（3988）、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、農業銀行（1288）、交通銀行（3328）、招商銀行（3968），甚至中信銀行（0998）透過旗下中信嘉華，都有在美國設立分行經營。個別中資銀行如中國銀行，更因應美國政策的變化，在原有風險政策委員會之下，特設美國風險與管理委員會，跟進該國最新政策變化，監察及管理在美國的機構業務遇到的風險。

警告新任政府勿干預銀行業

此外，耶倫警告，新任的特朗普政府不要干預對銀行業的監管甚至採取過激的行動。儘管她形容現時的監管並非完美，亦不時有業界投訴有過分監管之嫌，但業界仍然可找合法的途徑，減少因為監管所帶來的負擔。